2250 بازرس بر انتخابات در کرمان نظارت می کنند

کریم مهرشاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: 87 کاندید در استان کرمان به رقابت می پردازند و برای این امر هزار و 939 صندوق رای در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه خواستار رعایت قوانین مربوط به تبلیغات شد و گفت: مراحل مربوط به تبلیغات نیز توسط بازرسان رصد می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد ضمن اینکه مردم نیز به افرادی که در تبلیغات خلاف قانون عمل کنند اعتماد نمی کنند.

مهرشاد ادامه داد: نماینده باید ابتدا خود قانون مدار باشد تا بتواند در قوه قانونگذاری تاثیر گذار باشد.

وی همچنین از کاندیداها خواست که در سخنرانیها عملکرد خود را نشان دهند و به تبیین برنامه ها بپردازند و از تخریب دیگران خودداری کنند.