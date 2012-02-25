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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۰۰

مهرشاد به مهر خبر داد:

2250 بازرس بر انتخابات در کرمان نظارت می کنند

2250 بازرس بر انتخابات در کرمان نظارت می کنند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کرمان از همکاری دو هزار و 250 بازرس در برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس در استان کرمان خبر داد.

کریم مهرشاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: 87 کاندید در استان کرمان به رقابت می پردازند و برای این امر هزار و 939 صندوق رای در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه خواستار رعایت قوانین مربوط به تبلیغات شد و گفت: مراحل مربوط به تبلیغات نیز توسط بازرسان رصد می شود و با متخلفان برخورد خواهد شد ضمن اینکه مردم نیز به افرادی که در تبلیغات خلاف قانون عمل کنند اعتماد نمی کنند.

مهرشاد ادامه داد: نماینده باید ابتدا خود قانون مدار باشد تا بتواند در قوه قانونگذاری تاثیر گذار باشد.

وی همچنین از کاندیداها خواست که در سخنرانیها عملکرد خود را نشان دهند و به تبیین برنامه ها بپردازند و از تخریب دیگران خودداری کنند.

کد مطلب 1543478

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