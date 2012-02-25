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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۶

ستاد انتخابات کشور:

همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای‌دادن الزامی است

همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی برای رای‌دادن الزامی است

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که با توجه به رایانه‌ای شدن فرایند ثبت‌نام رأی دهندگان جهت اخذ رأی در انتخابات مجلس نهم، همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی الزامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (8) خود درباره مدارک مورد نیاز برای رای دادن توضیحاتی ارائه کرده که متن کامل آن به شرح زیر است: 

باسمه تعالی

به آگاهی عموم ملت شریف ایران می‌ر‌ساند با توجه به رایانه‌ای شدن فرایند ثبت نام رأی‌دهندگان جهت اخذ رأی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اجرای تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دائر بر نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی برای شرکت در انتخابات علاوه بر شناسنامه همراه داشتن کارت ملی نیز الزامی است.

فلذا از عموم هموطنان عزیز دعوت می‌شود در روز جمعه مورخ 12/12/1390 با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه خود، با حضوری آگاهانه و پرشور، برگ‌ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت بزرگ ایران افزوده و مجریان انتخابات را نیز در هر چه بهتر برگزار نمودن آن یاری نمائید.

کد مطلب 1543481

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