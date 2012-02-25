نشست خصوصی این سه نفر!/ از فرار هیلاری تا غبار غصه بر چهره غلیون و حمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی گزارش دادند کنفرانس ضد سوری تونس با تضادها و اختلافات فراوان به پایان رسید .

عصبانیت فیصل به خاطر مردم سوریه!





کنفرانس ضد سوری شاهد سخنرانی های ضد و نقیض و بزرگنمایی در خصوص سطح شرکت کنندگان بود، اما نکته قابل توجه عصبانیت بیش از حد سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان بود که پس از ناامیدی در محقق نشدن اجرای نسخه لیبی درباره سوریه یعنی دخالت نظامی سالن اجلاس را پیش از پایان ترک کرد، البته فیصل برای فریب افکارعمومی، تلاش کرد ژست طرفداری از مردم سوریه بگیرد، البته او سرکوب روزانه اعتراضات مسالمت آمیز در شرق عربستان را فراموش کرده است.



هنوز بیانیه پایانی صادر نشده بود که حجم سرخوردگی و ناامیدی از شکست جنگ سیاسی و رسانه ای و امنیتی یازده ماهه علیه سوریه بر چهره بانیان این کنفرانس ضد سوری کاملا آشکار بود که خروج فیصل با حالت عصبانی تاییدی بر این مدعاست.

فرار خانم کلینتون از مردم خشمگین تونس ؛ تاخیر در کنفرانس عیبی ندارد!



رسانه های غربی گزارش دادند جمعیت خشمگین و مخالف کنفرانس ضد سوری، کلینتون را وادار به تغییر مسیر حرکت به سمت هتل محل برگزاری کرد که این مسئله سبب تاخیر حضور وی شد.



شرکت کنندگان در این تظاهرات، برگزاری چنین کنفرانس ضد سوری را دخالت آشکار در امور داخلی سوریه و اجرا کننده طرحهای بیگانگان توصیف کردند.



سازمانها، احزاب و شخصیتهای تونسی : هدف از کنفرانس توجیه تجاوز نظامی به سوریه است





شخصیتها، احزاب و سازمانهای مختلف در تونس با محکوم کردن برگزاری کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در کشورشان، آن را دروازه ای برای دخالت خارجی در سوریه با هدف نابودی این کشور توصیف و به شدت محکوم کردند.



"شکری بلعید" سخنگوی رسمی جنبش ملی گرایان دموکراتیک تونس تصریح کرد این کنفرانس،کنفرانس رژیم صهیونیستی است، زیرا هدف از برگزاری آن، توجیه دخالت نظامی خارجی در سوریه و به رسمیت شناختن شورای استانبول(مخالفان سوری مستقر در ترکیه که شورای موسوم به انتقالی را تشکیل داده اند)



بر اساس گزارش سانا، خالد الکریشی سخنگوی جنبش الشعب هم با محکوم کردن اقدام دولت تونس در میزبانی این کنفرانس ضد سوری، آن را گامی به سمت بین المللی کردن بحران سوریه دانست.



عصام الشابی عضو دفتر سیاسی حزب دموکراتیک پیشرو تونس هم هدف از برگزاری این کنفرانس را توجیه دخالت خارجی دانست و گفت دوستان واقعی سوریه کسانی هستند که برای توقف خونریزی و حمایت از تشکی نظام دموکراتیک که کرامت ملی را حفظ کند، تلاش می کنند.



به گزارش مهر، روزنامه الصحافه تونس نوشت نمایندگان جامعه مدنی تونس و سازمانهای حقوقی مخالفت قاطع خود را با هرگونه دخالت خارجی در سوریه اعلام کرده اند.



بلقاسم العیاری معاون دبیرکل اتحادیه عمومی مشاغل تونس تاکید کرد برگزاری این کنفرانس به نفع ملت سوریه نیست.



اتحادیه عمومی مشاغل تونس پیشتر با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن جنایات گروههای مسلح علیه ملت سوریه و مخالفت با برگزاری این کنفرانس، آن را توطئه امپریالیستی صهیونیستی برای نابودی سوریه پس از آنکه لیبی را نابود کردند، دانستند.

همچنین چهل و پنج شهروند تونسی از فلاسفه، هنرمندان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، پزشکان، وکلا و مسئولان سندیکاها در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیران و مسئولان عرب شرکت کننده در کنفرانس ضد سوری تونس از آنها خواستند مخالفت خود را با دخالت نظامی در سوریه اعلام و تروریسم گروههای مسلح در سوریه را محکوم کنند.



همچنین روزنامه المغرب تونس با لحنی تمسخرآمیز از شرکت کنندگان در این نشست ضد سوری خواسته بود بخش صبحگاهی نشست خود را به مسئله فلسطین تحت عنوان " کنفرانس دوستان فلسطین اشغالی" اختصاص دهند، زیرا کسی که ادعا می کند دوست ملت سوریه است، باید دوست ملت فلسطین هم باشد.



خشم تونسی ها از تجمع دوستان اسرائیل





از سوی دیگر، فعالان تونسی در نشست شورای ملی حمایت از مقاومت و مقابله با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در بیانیه ای، کنفرانس موسوم به دوستان سوریه را حلقه ای در سلسله توطئه چینی علیه ملت و نظام و ارتش سوریه و گروههای مقاومت ملی توصیف و مخالفت خود را با تبدیل تونس به مقر یا گذرگاهی برای تجاوز به سوریه یا توطئه چینی علیه آن اعلام کردند.



این افراد همچنین باندهای مسلحی را که برای ارتکاب جنایت کشتار و ویرانی وارد شهرهای سوریه می شوند، محکوم کردند و خواستار اخراج اعضای شورای استانبول(مخالفان سوری مقیم ترکیه) شدند که رژیمهای متجاوز و رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری برای توطئه چینی علیه سوریه استفاده می کنند.



خبرگزاری سوریه نوشت : در حلقه جدیدی از حلقه های توطئه چینی، طرفهای توطئه گر تجاوزات خود به سوریه را ادامه دادند و بازار ادعاها و اتهام زنی ها و دروغگویی ها درباره حوادث کنونی در سوریه در کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه داغ بود.



تشکر شیخ قطری از اربابان آمریکایی





شیخ حمد بن جاسم ابتدا از اربابان آمریکایی و غربی خود به خاطر حضور در این نشست ضد سوری تشکر کرد و خواستار تشکیل نیروهای عربی غربی برای اعزام به سوریه برای نظارت بر آنچه وی حفظ امنیت خواند، شد، شیخ قطری در حالی این خواسته مداخله جویانه را مطرح کرد که گزارشهای فراوانی از جمله گزارش تیم ناظران عرب تاکید کرده است که خشونت ونبود امنیت در سوریه نتیجه فعالیت گروههای مسلحی است که ارتش، نهادهای امنیتی و دولتی را هدف قرار داده است.



شیخ قطری در تلاش برای فاجعه آمیز نشان دادن اوضاع سوریه، خواستار گشایش گذرگاه های انسانی برای رساندن کمک به ملت سوریه ای شد که خود وی در نشست وزیران عرب که ریاست آن را به عهده داشت، تحریمهای شدیدی را علیه ملت سوریه اعمال کرده و مانع ورود مواد اساسی و مورد نیاز آنها شده است.



وزیر امور خارجه قطر که همزمان نخست وزیر رژیم آل ثانی نیز به شمار می رود، خواستار اجرای تصمیمات شورای وزیران امور خارجه عرب درباره سوریه شده است، تصمیماتی که در نشست توطئه آمیزی گرفته شد که در شهرک صهیونیست نشین نتانیا در فلسطین اشغالی با حضور افسران ارشد سازمان اطلاعات عربستان و وزیر امورخارجه قطر، سفیر آمریکا در تل آویو و مقامات برجسته موساد برگزار شد.



شیوخ ناکام؛ به آرزویمان نرسیدیم





البته شیخ قطری همانند شاهزاده سعودی نتوانستند به آرزوی خود یعنی تصویب دخالت نظامی در سوریه دست یابند، وزیر قطری ادعا کرد تضمین ثبات در سوریه و حمایت از حاکمیت و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن، هدف اول و آخرش است، این ادعا در حالی است که کشور متبوعش به تشدید ناآرامی ها در سوریه از طریق شبکه الجزیره که به ابزاری برای ارسال دستورات به باندهای تروریستی مسلح تبدیل شده، و تفرقه افکنی و تحریک طایفه ای میان قشرهای مختلف مردم سوریه و درخواست برای دخالت خارجی در سوریه ادامه می دهد، این در حالی است که صدها گزارش تاکید می کند قطر و کشورهای غربی از گروههای تروریستی که سوریها و نهادهای کشورشان را با هدف سرنگونی و تغییر هویت آن هدف قرار داده اند، حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند.



آقای رئیس جمهور موقت از مردم هزینه می کند





رئیس جمهور موقت تونس هم در همسویی با ادعاهای غربی ها و برخی رژیمهای عربی علیه سوریه مدعی شد به نام تمام ملت تونس حرف می زند، این ادعا در حالی است که صدها نفر از قشرهای مختلف مردم تونس با برگزاری تظاهرات در برابر محل برگزاری کنفرانس ضد سوری، بی اعتنایی دولتمردان موقت تونس به خواسته های مردم مبنی بر خودداری از میزبانی این اجلاس را محکوم کردند.



نقش محوله را به خوبی بازی می کنند





اما دبیرکل اتحادیه عرب که نقش محول شده از سوی آمریکا و اسرائیل را به خوبی ایفا می کند، مدعی شد اتحادیه عرب برای حمایت از امنیت و ثبات و شکوفایی کشورهای عربی تلاش می کند، این ادعا در حالی است که اتحادیه عرب به عروسک خیمه شب بازی اسرائیل و غربی ها تبدیل شده است، العربی خواسته های دوستان واقعی سوریه مبنی بر ضرورت فشار بر گروههای مسلح تروریستی برای توقف عملیات خشونت آمیز علیه سوریها را نادیده گرفت.



باز هم داود اوغلو





احمد داود اوغلو وزیرامور خارجه ترکیه هم همانند همپیمانان غربی ها و عرب خود اتهامات و ادعاهای سابق خود را تکرار کرد و خواستار حمایت از مخالفان سوری شد، وی فراموش کرد که بازوهای تروریستی شورای استانبول(مخالفان سوری مستقر در ترکیه) از طریق خاک ترکیه وارد سوریه شده اند ، این در حالی است که بر اساس گزارشهای رسانه ای ترکی و بین المللی، اردوگاههای جذب و آموزش مزدوران و مجرمان بین المللی با نظارت سازمانهای اطلاعاتی غربی و اسرائیلی و حمایت مالی رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس در ترکیه دایر شده است.



نشست سه نفره پشت درهای بسته ؛ غبار غصه بر چهره غلیون و شیخ حمد





دیروز نشست توطئه آمیز سه نفره متشکل از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و برهان غلیون رئیس شورای استانبول در حاشیه کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در تونس در پشت درهای بسته برگزار شد.



خبرنگار یونایتدپرس اینترنشنال فاش کردعصبانیت و نارضایتی در چهره های شیخ حمد و غلیون که در بیشتر سخنرانی هایشان خواستار دخالت بیگانگان در امور سوریه شده اند، هویدا بود..