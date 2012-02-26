محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشوری مانند الجزایر تمامی اسناد خود را الکترونیکی کرده است گفت: متاسفانه در کشور ما این روند در گذشته بسیار کند بوده است اما امروز با تامین بودجه کافی به سمت الکترونیکی شدن اسناد پیش می رویم ولی نمی توانیم بگوئیم که اسناد کشور الکترونیکی شده است و شاید تکرار حوادثی مانند زلزله بم و... بحرانهایی را در نگهداری از اسناد مردم رقم بزند.

وی در پاسخ به این نکته که چرا هم اکنون در دفترخانه ها اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی و رایانه همزمان ثبت می شوند گفت: ما هم اکنون بر اساس برنامه پنجم توسعه پیش می رویم و قانون قدیم گفته است که باید اسناد در دفاتر بزرگ ثبتی هم با قلم ثبت شود ولی با الکترونیکی شدن تمامی مراحل ثبتی خود به خود ثبت در دفاتر بزرگ ثبتی ضروری نیست و احتمالا تا پایان سال 91 این دفاتر از دفترخانه ها حذف می شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد آخرین وضعیت امضای الکترونیکی در کشور گفت: هم اکنون نیمی از دفترخانه های کشور آماده ارائه امضای الکترونیکی برای شهروندان حقیقی و حقوقی هستند ولی هنوز نیازی برای مردم پیش نیامده تا به دفترخانه های برای دریافت امضای الکترونیکی مراجعه کنند مثلا هنوز بانکها و دستگاههای اجرایی با امضای دستی خدمات به مشتریان ارائه می کنند و از این جهت ما یک قدم جلوتر هستیم. باید سایر نهادها خود را به روز کرده و الکترونیکی شوند.