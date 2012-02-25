استکبار جهانی حسرت گسستن اتحاد ملت ایران را به گور خواهد برد

سردار هامون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون یکی از اهداف شوم استکبار جهانی دورکردن مردم از صحنه های انقلاب بوده و به انواع ترفندها متوسل شده اند.

وی اظهارداشت: به لطف خدا ملت ایران با حضور عظیم خود در صحنه های گوناگون انقلاب این حقیقت را به اثبات رسانده که از وحدت و انسجام این مردم چیزی کم نشده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: هر چه از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران می گذرد و مردم متعهد و انقلابی ایران به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه های انقلاب، آگاه تر می شوند و راز دوام و بقا انقلاب خود را بهتر درمی یابند.

وی در ادامه به اهمیت انتخابات و مشارکت مردم اشاره کرد و افزود: همیشه انتخابات های جمهوری اسلامی ایران با رصد دقیق رسانه های غربی مواجه بوده است.

محمدی اظهارداشت: دشمنان از تمام ابزارهای خود برای مخدوش کردن چهره نظام اسلامی در این بعد استفاده می کنند بنابراین مردم نیز با درک این شرایط و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان همیشه حضور حداکثری خود را نشان داده اند.

وی همچنین با بیان اینکه مردم باید کاندیداهای اصلح‌ تر را انتخاب تا بتوانند به مردم بهتر خدمت کنند، گفت: انتخاب اصلح یک تکلیف الهی است.

فرمانده سپاه قدس گیلان یادآورشد: ایمان به خدا، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، ساده زیستی، داشتن روحیه مبازره با فساد اخلاقی و اجتناب از هوای نفس، آشنا بودن با درد مردم، ترجیح دادن مصالح نظام به مصالح خود و گروه خود، امانتداری، عزم جدی برای ریشه کنی فقر و فساد، توجه به ترقی و پیشرفت کشوراز ملاکهای انتخاب کاندیدای اصلح است.