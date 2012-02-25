غباری از شن ابرکوه را فرا گرفت/ ریزگردها این بار در مرکز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجم این ریزگردها در ساعات پایانی عصر امروز به حدی بود که خودروهای پارک شده در کنار خیابان‌ ها را لایه ‌ای از خاک پوشاند.

هم ‌اکنون نیز در آسمان ابرکوه ریزگردها به وضوح قابل مشاهده است و حجم آنها نیز هر لحظه در حال افزایش است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ابرکوه در مورد این پدیده اظهار داشت: ریزگردها گرد و غبارهایی حاصل از فرسایش بادی هستند و ابرکوه نیز به دلیل قرار گرفتن در منطقه کویری و در کانون فرسایش بادی، هر از گاهی شاهد این پدیده می‌ شود.

محمدمهدی صادقی در مورد علل ایجاد فرسایش بادی نیز اظهار داشت: خشکسالی ‌های پیاپی و از بین رفتن پوشش‌های گیاهی، آستانه فرسایش خاک را افزایش می‌دهد و منجر به حرکت ریزگردها می‌ شود.

وی افزود: این پدیده هم ‌اکنون از اراضی بالادست آغاز شده و به سمت مناطق مسکونی در حرکت است.

صادقی یادآور شد: عمده ریزگردها از کشورهای عراق و عربستان وارد کشور می ‌شود و خشکسالی‌های پی در پی در فلات مرکزی نیز باعث شده این مراکز نیز به عنوان یکی از کانون‌های ایجاد ریزگردها تبدیل شود.

وی عنوان کرد: یکی از آسیب ‌های ریزگردها، آلودگی هوا به ویژه ایجاد مشکل تنفسی برای افراد مسن و کودکان است.