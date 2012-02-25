اعتراف اصلاح طلبان به مشارکت 55 درصدی مردم/ پیگیری پرونده کهریزک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی امشب در برنامه دیروز، امروز، فردا که از شبکه سوم سیما بصورت زنده پخش می شد در پاسخ به این سئوال که حضور مردم در صحنه انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود: 4-5 ماه پیش برداشت من این بود که انتخابات در محیطی سرد برگزار می شود اما هر چه جلو رفتیم با تغییر و تحولات مثبت روبه رو شدیم به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی ها 60 درصد مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد.

وی همچنین با بیان اینکه انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس از فتنه 88 است گفت: عده ای در انتخابات سال 88 به رای ملت تمکین نکردند در حالی که ما می توانستیم با مشارکت گسترده مردم در سال 88 در چانه زنی های بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم اما با این حال امروز شاهد تحولات منطقه هستیم.

صفار هرندی داد: مردم تحولات منطقه را به خوبی رصد می کنند و با این موج بیداری اسلامی بیش از گذشته به ایرانی بودن خود افتخار می کنند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به حضور جریانهای سیاسی در عرصه انتخابات مجلس اشاره کرد و در خصوص عدم حضور جریان اصلاحات در انتخابات 12 اسفندماه گفت: بخشی از جریان اصلاحات پس از حوادث سال 88 از دایره نظام خارج شدند و دیگر در داخل نظام تعریف نمی شوند چرا که برخی از عناصر آنها هم اکنون به خارج از کشور رفته اند.

وی گفت: البته برخی از جریان اصلاحات در این دوره وارد عرصه انتخابات شده اند و در زمان ثبت نام 800 نفر از داوطلبان از نظر سیاسی نزدیک یا وابسته به جریان اصلاحات بودند.

این فعال سیاسی ادامه داد: عده ای دیگر از اصلاح طلبان حاشیه نشینی انتخابات را ترجیح داده اند البته پیش از این شروطی را مطرح کردند که این شروط نیز کامیاب نشد.

هرندی تصریح کرد: این افراد در محافل داخلی خود اعتراف کردند که با عدم حضور آنها باز مردم در انتخابات شرکت خواهند کرد و حتی این طیف از جریان اصلاحات به مشارکت 55 درصدی مردم در انتخابات 12 اسفند اعتراف کرده است.

وی با بیان اینکه باید مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کرد گفت: این حضور حق مردم است، اگر در انتخابات شرکت نکنند این حق به دیگران واگذار می شود و آنان نمی توانند از حق خود استفاده کنند در گذشته نیز موقعی که این حقوق ملت را به خوبی برای آنها تبیین کردیم پذیرفتند و در صحنه حاضر شدند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به اهمیت عدالت پرداخت و در عین حال افزود: مردم شعار عدالت را به خوبی تشخیص می دهند باید عدالت در عمل محقق شود، این شعار در این چند سال مدام مطرح شده است اما عدالت واقعی زمانی محقق خواهد شد که با خطوط قرمزی روبرو نشود و دیگران این گونه عنوان نکنند که نباید عدالت برای نزدیکان و یا اطرافیان آنان اجرایی نشود.

وی همچنین انتقاد را لازم و ضروری دانست و در پاسخ به این سئوال که انتقاد گروهها و ائتلاف ها از دولت در انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید افزود: نفس انتقاد باعث نشاط در جامعه می شود. باید تحمل های خود را بالا ببریم. دولت حقیقتا خدمت می کند ، خدمات قوه مجریه مشهود است اما در زمینه آشفتگی بازار سکه، نقدی به عملکرد دولت وارد است و من در این زمینه این پرسش را مطرح می کنم که چرا دولت در قضیه آشفتگی بازار سکه سه هفته سکوت کرد؟!

صفار هرندی گفت: البته باید تمامی نقدها منصفانه مطرح شود تا فضا تبدیل به کینه ها نشود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین در خصوص اهمیت و جایگاه مجلس شورای اسلامی افزود: مواضع افرادی که بر این باورند مجلس در حال حاضر دیگر در راس امور نیست پذیرفتنی نیست و این مطالب ساده انگاری است . در مجلس نمایندگان از طیف های مختلف ، استانها، زبان ها و ادیان حضور پیدا می کنند و این جایگاه بالای مجلس را نشان می دهد حقیقتا مجلس عصاره فضایل است.

وی همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان استان کرمانشاه مبنی بر بازسازی نظام مهندسی افزود: مقام معظم رهبری از بازسازی نظام مهندسی سخن گفته بودند و اینکه شاید در آینده ای دور بتوان بر تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اندیشید از این رو در نظام پارلمانی مردم نمایندگانی را انتخابات می کنند و این نمایندگان هستند که دولت آینده را تعیین می کنند.

نباید جایگاه مجلس تضعیف شود

بنابراین گزارش عبدالحسین روح الامینی عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی ایران اسلامی نیز در ارتباطی تلفنی به اهمیت انتخابات مجلس نهم پرداخت و گفت: مهمترین دغدغه برای دوستداران انقلاب ، مشارکت مردم است و خوشبختانه تا به امروز این دغدغه کم شده است.

وی در ادامه درباره حاشیه نشینی برخی از تشکل ها در انتخابات مجلس گفت: کسانی که تحریم را در پیش گرفته اند خود را از نظام جدا کرده اند چرا که قطار انقلاب در حال حرکت است و آنها خود را از این قطار پیاده کرده اند.

روح الامینی افزود: مردم در تمامی صحنه ها حضور دارند و در یوم الله 22 بهمن نیز بار دیگر حضور خود را در صحنه همانند حماسه نهم دی نشان خواهند داد.

وی افزود: ما با دو جبهه روبرو هستیم . جبهه معارضین انقلاب و جبهه انقلاب اسلامی و هر کس در جبهه انقلاب قرار نگیرد بدون شک در جبهه معارضین تعریف می شود.

عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی ایران اسلامی همچنین در خصوص برنامه هایی که باید در مجلس نهم دنبال شود، افزود: مجلس نهم باید در تحقق برنامه پنجم که از سوی مجلس فعلی به تصویب رسیده است نقش آفرینی کند همچنین مجلس آینده باید درباره برنامه ششم نیز برنامه داشته باشد.

روح الامینی در خصوص فضای نقد در جامعه نیز گفت: بنده درباره جنایت کهریزک بارها گفته ام که حقوق خود را دنبال و پیگیری می کنم اما این حقوق در مسیر قانونی دنبال می شود.

وی افزود: قوه قضائیه و قوه مقننه مطالب خود را درباره این جنایت بیان کرده اند اما متاسفانه باز شاهد و ناظر آن هستیم که یکی از افرادی که نام وی در این پرونده وجود دارد کماکان مسئولیتی را بر عهده دارد.

روح الامینی با بیان اینکه نباید جایگاه مجلس تضعیف شود گفت: یکی از نهادهایی که می تواند حقیقتا از حقوق ملت دفاع کند مجلس شورای اسلامی است نمایندگان می توانند از وزرا و شخص رئیس جمهور سئوال و یا حتی آنها را استیضاح کنند.

دبیر کل حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی در پاسخ به این سئوال که اگر بخواهیم برای 13 اسفند تیتری را انتخاب کنید آن تیتر چه خواهد بود، گفت: آن تیتر این است "همه آمدند و ملت پیروز شد"

محصولی استخاره کرد؛ نیامد

پیش از این اعلام شده بود در مناظره امشب 6 اسفند صادق محصولی عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی و صفار هرندی فعال سیاسی اصولگرا در برنامه دیروز، امروز فردا شرکت می کنند اما محصولی ساعت 18 در تماسی با دست اندرکاران این برنامه اعلام کرد که استخاره کرده ام و استخاره خوب نیامد به همین جهت دیگر در این برنامه شرکت نمی کنم.

صفار هرندی درباره اینکه صادق محصولی جزو یکی از تشکل های سیاسی است و بنده هیچ تعلقی به جناح و جبهه ای ندارم گفت: از این رو ضرورتی نداشت که بین بنده و صادق محصولی مناظره ای صورت گیرد اما به شما پیشنهاد می کنم که از دیگر افراد برای حضور در این برنامه دعوت کنید و بنده نیز به عنوان داور در این برنامه حضور خواهم یافت.