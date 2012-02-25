دانشگاه آزاد گرگان در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی محسنی عصر شنبه در حاشیه کمیسیون دانشجویی با شورای تامین استان افزود: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با تدوین برنامه توسعه سطح استانداردهای آموزش جهانی - بین المللی را مد نظر قرار داده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بررسیها و ارزیابی های به عمل امده فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از جایگاه مناسبی در سطح منطقه و کشور برخوردار است.

رئیس کمیته جذب هیئت علمی در استان گلستان با اشاره به نقش محوری و دبیرخانه ای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برای واحدهای دانشگاهی استان و منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فعال بودن دبیرخانه های مختلف در این واحد دانشگاهی به نقش و فعالیت این واحد رنگ و بوی منطقه ای داده است.



محسنی در ادامه سخنان خود با بیان این مطلب که دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ظرف چند سال اخیر بیش از 40تفاهم نامه با ادارات استان منعقد کرده که بخش اعظمی از مفاد این تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی شده است، از آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان خبر داد.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری چندین کرسی آزاد اندیشی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به تهیه و تدوین طرحنامه های مختلف در زمینه برگزاری کرسیهای ازاد اندیشی اشاره کرده و خواستار برنامه ریزی منسجم و هدفمند ، مشارکت تشکلهای دانشجویی و اساتید در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی شد.

رئیس کمیته اجرایی نخستین همایش بین المللی کرسیهای نظریه پردازی با اشاره به برگزاری نخستین همایش نقش کرسیهای نظریه پردازی در توسعه ملی کشور در سال جاری به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: پس از برگزاری مطلوب این همایش ملی و با موافقت و همکاری دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت پژوهشی و معاونت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، نخستین کنگره بین المللی کرسیهای نظریه پردازی نیز در اذرماه سال 91 توسط این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد.



محسنی در ادامه سخنان خود به فراهم شدن مقدمات لازم برای تالیف و تدوین 4 جلد کتاب در خصوص نظریه پردازی توسط دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اشاره کرده و خواستار مشارکت ادارات و دانشگاههای استان در برگزاری این کنگره بین المللی شد.