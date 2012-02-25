عذرخواهی اوباما بی فایده است / هتاکان به قرآن باید محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "شیخ همام سعید" گفت : هتاکان به قرآن کریم در پایگاه نظامی در افغانستان، باید به دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه تحویل داده شوند.

وی افزود: این اقدامات در ادامه جنگهای صلیبی علیه مسلمانان است و دولت آمریکا مسئول اقدامات زشت ارتش خود در قبال مسلمانان و کتاب مقدس آنهاست.

همام تاکید کرد: عذرخواهی سرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بی فایده است و تحویل هتاکان به دادگاه بین المللی کیفری یا اعمال مجازات سنگین ضد آنها در برابر دیدگان مسلمانان راه موثرتری است.

رهبر گروه اخوان المسلمین اردن گفت : آمریکایی ها باید سریعا خاک افغانستان را ترک کنند و به اشغالگری پایان دهند و با توجه به اهانت این نظامیان به قرآن کریم، آینده خوبی در انتظار آنها نیست.

وی ضمن هشدار به آمریکا درباره تحریم کالاهای آمریکایی به سبب توهین نظامیانش به مقدسات مسلمانان افزود: آمریکایی ها باید با موضوع به طور جدی تر نگاه کنند و مسلمانان را نادیده نگیرند.