نتایج جشنواره نغمه های آسمانی استان اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزیز صابر عصر شنبه در مراسم اعلام نفرات برتر این جشنواره گفت: جشنواره نغمه های آسمانی با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه در زمینه قرائت قرآن کریم برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این جشنواره از بین دو هزار و 500 تلاوت ارسال شده به دبیرخانه جشنواره واقع در سازمان دارالقرآن الکریم، 130 نفر به عنوان تلاوتهای برتر در کل کشور انتخاب شدند.

به گفته مسئول دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان از بین 130 نفر منتخب این جشنواره نیز هشت نفر از استان اردبیل برگزیده شده و جوایزی را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: از منتخبان اردبیل یک نفر حائز شرایط دریافت کمک هزینه سفر عمر مفرده به مبلغ پنج میلیون ریال و هفت نفر حائز شرایط دریافت هدیه نقدی معادل دو میلیون و 500 هزار ریال شدند.

صابر مسعود اسلامی کنزق را برنده کمک هزینه حج عمره مفرده معرفی کرد و یادآور شد: مهدی ستوده، حامد سلیمی، آرمین نعمتی، محمد مهدی جمالی، هادی غفارزاده، حامد پورشیران و محمد ستوده نیز هفت برنده هدیه نقدی این جشنواره هستند.

