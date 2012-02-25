غفوری فرد: "ائتلاف بزرگ اصولگرایان" منحل نشده است

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست جامعه اسلامی مهندسین در تالار سید الشهدا در توضیح بیانیه انحلال ائتلاف بزرگ اصولگرایان که با محوریت وی تشکیل شده بود، گفت: انحلالی در کار نیست.

وی در پی درخواست خبرنگار مهر برای توضیح بیشتر این موضوع گفت: فردا در نشست خبری توضیح می دهم.

میهن دوست رئیس ستاد انتخابات دکتر غفوری فرد نیز به خبرنگار مهر گفت: در خصوص ائتلاف بزرگ اصولگرایان روز یکشنبه 7 اسفندماه با حضور غفوری فرد و تنی چند از اعضای شورای مرکزی ائتلاف بزرگ اصولگرایان اطلاع رسانی شفاف و کامل در این زمینه به عمل می آید.