100 ورزشکار در هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند

رحمت الله خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت اسکی استان چهارمحال و بختیاری دارای 100 ورزشکار فعال در رشته اسکی است.

وی افزود: از این تعداد 80 ورزشکار آقایان و20 ورزشکار را خانمها تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: استان چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن آب و هوای خاص و کوهستانی بودن استعداد بالایی برای توسعه ورزشهای زمستانی دارد.

خیرخواه تاکید کرد: این هیئت برنامه های جدید برای توسعه وپرورش ورزشکاران اسکی باز در سال آینده دارد.

رئیس هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: استان چهار محال و بختیاری دارای موقعیت جغرافیایی مناسب برای توسعه ورزش اسکی است.

وی بیان داشت: همجواری با استانهای بزرگ مانند اصفهان و خوزستان یکی از مزیتهای خوب این استان است که باید از ظرفیت به خوبی استفاده کرد.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار پیست اسکی است که مجهزترین پیست این استان پیست اسکی کوهرنگ است.