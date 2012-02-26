نارضایتی مردم آمریکا از اوباما/ جمهوریخواهان استراتژی انتخاباتی ندارند

"سینتیا مک کینی" نماینده پیشین کنگره آمریکا در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد:"باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون مشکلی پیروز خواهد شد. دلیل آن این نیست که سیاستهای وی موفق بوده اند و یا مردم از وضعیت کنونی خود راضی اند بلکه به این دلیل که رقبای وی یعنی جمهوریخواهان فاقد استراتژی مشخصی برای مبارزه هستند.

وی همچنین ضمن انتقاد از نظام سیاسی مبتنی بر دو حزب در آمریکا افزود: در حال حاضر احزاب دیگر و سیاستمداران غیرحزبی نیز در این کشور فعالیت می کنند اما نمی توانند کاری از پیش ببرند.

به اعتقاد مک کینی زمانی که جمهوریخواهان به کسانی مانند "نیوت گینگریچ" رئیس اسبق مجلس نمایندگان رجوع و او را نامزد می کنند، یعنی این که گزینه بهتری در اختیار ندارند. همچنین به کسی چون "میت رامنی" که پیشتر نیز بارها آزموده شده و با هزینه هنگفتی که جمهوریخواهان به پای وی ریخته اند، دستاوردی جز شکست برایشان به ارمغان نیاورده نمی توان امیدوار بود.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه با ضعیف ارزیابی کردن جبهه جمهوریخواهان در برابر کمپین انتخاباتی اوباما اظهار داشت: در حال حاضر شمار زیادی از سیاستمداران جمهوریخواه وجود دارند که کارایی خود را از دست داده اند. این وضعیت شبیه مسابقه فوتبالی است که در آن تیم مقابل مهره قابل اعتنایی نداشته و از پیش باخته است.

خانم سینتیا مک کینی از منتقدان دولت آمریکا و از طرفداران مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی است. این فعال سیاهپوست آمریکایی با وجود کارشکنی های لابی صهیونیستی در آمریکا دو بار بین سالهای 1993 تا 2003 و بار دیگر از 2005 تا 2007 با نامزد شدن از سوی حزب سبز و از ایالت جورجیا به کنگره راه یافته است.