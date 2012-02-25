علما و روحانیون در نهادینه کردن فرهنگ زکات نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی دهقایدی عصر شنبه در نشست ستاد زکات دشتستان اظهار داشت: کمیته امداد خدمات مطلوبی به افراد مستمند و محروم ارائه کرده و روز به روز این خدمات بیشتر شده است.



معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتستان به اهمیت زکات اشاره کرد و افزود: اسلام همواره بر اجرای فریضه زکات تاکید دارند تا آنجایی که در قرآن کریم بعد از کلمه نماز به موضوع زکات اشاره شده است.



دهقایدی یادآور شد: بدون تردید وظیفه علما، ائمه جمعه و روحانیون در فرهنگ‌سازی، تبلیغ و ترویج زکات سنگین است و انتظار داریم این قشر در نهادینه کردن فرهنگ زکات پیشگام باشند.



وی اضافه کرد: بر اساس آمار موجود، سال‌های گذشته شهرستان دشتستان دارای موفق‌ترین ستاد بوده و نیز بیشترین درآمد زکات در سطح استان را به خود اختصاص داده و امسال نیز باید تلاش کنیم تا این امر محقق شود.



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان نیز اظهار داشت: کمیته امداد در راستای خودکفایی افراد تحت پوشش بیشترین تلاش را دارد و در دشتستان در اشتغال افراد تحت پوشش تلاش زیادی داریم.

سید اکبر عدنانی از جمع‌آوری 800 میلیون تومان زکات در دشتستان خبر داد و گفت: امیدوار هستیم تا انتهای امسال به بیش از یک میلیارد تومان زکات در دشتستان برسیم.



وی خاطرنشان کرد: مبلغ معادل زکات جمع‌آوری شده، صرف ایجاد طرح‌های عمرانی در شهرستان خواهد شد.