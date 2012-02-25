زخمی شدن 12 فلسطینی در قدس اشغالی/ انتقاد از سکوت جامعه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی ابومازن گفت: اسرائیل با تظاهرات مسالمت آمیز در خیابانهای تل آویو بدون خشونت برخورد می کند، اما علیه مردم فلسطین شدت عمل به خرج می دهد.

وی بدون اشاره به تاثیرات منفی رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان بر مسئله فلسطین و گستاخ شدن صهیونیستها افزود: سکوت جامعه جهانی و به کار نبستن اقدامات لازم علیه اسرائیل برای توقف خشونت علیه مردم فلسطین در اوج گیری این جنایات موثر است.

فیاض بیان کرد: بازخواست نکردن اسرائیل به خاطر سیاستهای سرکوبگرانه علیه فلسطینی ها سبب ادامه این جنایات شده است به ویژه اینکه جامعه جهانی و کمیته چهار جانبه برخورد جدی با اسرائیل ندارند.

شایان ذکر است "عبدالرحمن رامیه" جوان 23 ساله فلسطینی دیروز به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شهید شد.

خبر دیگر اینکه در حمله نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به منطقه الرام در شمال بیت المقدس دوازده فلسطینی زخمی شدند.

به گزارش شاهدان عینی، حمله صهیونیستها به مراسم تشییع پیکر جوان فلسطینی که در نقطه ایست بازرسی در قلندیا در نزدیکی رام الله به شهادت رسیده بود رخ داد.

نظامیان رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن فلسطینی ها به شکل گسترده ای از گاز اشک آور و بمبهای صوتی استفاده کردند.

از سوی دیگر منابع نزدیک به حماس و فتح از به توافق نرسیدن این دو گروه فلسطینی در زمینه تشکیل دولت توافق ملی و بروز اختلافات در این باره خبر دادند.

این در حالی است که هر یک از این دو گروه عمده فلسطینی سعی کردند که دیگری را مسبب نبود توافق در زمینه تشکیل دولت توافق ملی بدانند.