  1. بین الملل
  2. سایر
۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

تحولات فلسطین/

زخمی شدن 12 فلسطینی در قدس اشغالی/ انتقاد از سکوت جامعه جهانی

زخمی شدن 12 فلسطینی در قدس اشغالی/ انتقاد از سکوت جامعه جهانی

واکنش نخست وزیر انتصابی فلسطین به اقدامات مستمر صهیونیستها در هتاکی به مسجدالاقصی و زخمی شدن 12 فلسطینی در درگیری با نظامیان رژیم صهیونیستی از مهمترین تحولات سرزمین های اشغالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی ابومازن گفت: اسرائیل با تظاهرات مسالمت آمیز در خیابانهای تل آویو بدون خشونت برخورد می کند، اما علیه مردم فلسطین شدت عمل به خرج می دهد.

وی بدون اشاره به تاثیرات منفی رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان بر مسئله فلسطین و گستاخ شدن صهیونیستها افزود: سکوت جامعه جهانی و به کار نبستن اقدامات لازم علیه اسرائیل برای توقف خشونت علیه مردم فلسطین در اوج گیری این جنایات موثر است.

فیاض بیان کرد: بازخواست نکردن اسرائیل به خاطر سیاستهای سرکوبگرانه علیه فلسطینی ها سبب ادامه این جنایات شده است به ویژه اینکه جامعه جهانی و کمیته چهار جانبه برخورد جدی با اسرائیل ندارند.

شایان ذکر است "عبدالرحمن رامیه" جوان 23 ساله فلسطینی دیروز به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در بیت المقدس شهید شد.

خبر دیگر اینکه در  حمله نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به منطقه الرام در شمال بیت المقدس دوازده فلسطینی زخمی شدند.

به گزارش شاهدان عینی، حمله صهیونیستها به مراسم تشییع پیکر جوان فلسطینی که در نقطه ایست بازرسی در قلندیا در نزدیکی رام الله به شهادت رسیده بود رخ داد.

نظامیان رژیم صهیونیستی برای پراکنده کردن فلسطینی ها به شکل گسترده ای از گاز اشک آور و بمبهای صوتی استفاده کردند.

از سوی دیگر منابع نزدیک به حماس و فتح از به توافق نرسیدن این دو گروه فلسطینی در زمینه تشکیل دولت توافق ملی و بروز اختلافات در این باره خبر دادند.

این در حالی است که هر یک از این دو گروه عمده فلسطینی سعی کردند که دیگری را مسبب نبود توافق در زمینه تشکیل دولت توافق ملی بدانند.

کد مطلب 1543498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها