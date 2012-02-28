آلبوم "آبروی آب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم که از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است 9 قطعه همچون مقدمه نوا، نشانی، آبروی آب،غزل شرقی، عاشقی را رعایت کنیم، معنی جمال، دستور زبان عشق، اگر دل لیل است و عهد آدم گنجانده شده است.

در این اثر که تماما از اشعار زنده یاد قیصر امین پور استفاده شده شاهین شهبازی نوازنده تار و سه تار، مرتضی صنایعی، نی ،روشنک نوری، سنتور، علی درویش نوری،عود، فرشاد صارمی، کمانچه، کوروش بزرگ پور تمبک و دمام و رضا دربندی نوازندگی دف را برعهده داشته اند.

شاهین شهبازی در یادداشت آلبوم نوشته است : "علاقه شخصی من به ادبیات و شعر موجب شد در چند وقت اخیر توجه ویژه ای به شعرا معاصر داشته باشم ودر خلوت خودم ارتباط خاصی با اشعارشان بخوصوص زنده یاد قیصر امین پور برقرار کنم که هرکدام از آن شعرها موسیقی خاص حودش را در نظرم تداعی می کرد".

رضامهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری مدیریت تولید این اثر را برعهده داشته است.