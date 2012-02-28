  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

آلبوم "آبروی آب" منتشر شد

آلبوم "آبروی آب" منتشر شد

گروه همنوازان نفیر به سرپرستی شاهین شهبازی و خوانندگی بامداد فلاحتی با انتخاب اشعاری از زنده یاد قیصر امین پور تصانیفی را در قالب آلبوم "آبروی آب" ساخته و ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم که از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است 9 قطعه همچون مقدمه نوا، نشانی، آبروی آب،غزل شرقی، عاشقی را رعایت کنیم، معنی جمال، دستور زبان عشق، اگر دل لیل است و عهد آدم گنجانده شده است.

در این اثر که تماما از اشعار زنده یاد قیصر امین پور استفاده شده شاهین شهبازی نوازنده تار و سه تار، مرتضی صنایعی، نی ،روشنک نوری، سنتور، علی درویش نوری،عود، فرشاد صارمی، کمانچه، کوروش بزرگ پور تمبک و دمام و رضا دربندی نوازندگی دف را برعهده داشته اند.

شاهین شهبازی در یادداشت آلبوم نوشته است : "علاقه شخصی من به ادبیات و شعر موجب شد در چند وقت اخیر توجه ویژه ای به شعرا معاصر داشته باشم ودر خلوت خودم ارتباط خاصی با اشعارشان بخوصوص زنده یاد قیصر امین پور برقرار کنم که هرکدام از آن شعرها موسیقی خاص حودش را در نظرم تداعی می کرد".

رضامهدوی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری مدیریت تولید این اثر را برعهده داشته است.

کد مطلب 1543499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها