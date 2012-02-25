به گزارش خبرنگار مهر، اشرف رضائی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آزمون‌های عملی شرکت کنندگان در آخرین مرحله آزمون ادواری سال 1390 از ششم تا دوازدهم اسفند برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آخرین مرحله آزمون ادواری سال جاری 14 بهمن ماه با حضور 776 نفر در استان برگزار شد و پس از اعلام نتایج 520 نفر موفق با اخذ نمره کتبی لازم جهت شرکت در آزمون عملی شدند.

سرپرست مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر همچنین از صدور 712 گواهینامه مهارت از محل تفاهم نامه آموزش فنی و حرفه ای و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی خبر داد.

وی ادامه داد: تا پایان بهمن ماه سال جاری 712 فقره گواهینامه مهارت برای شرکت کنندگان در دوره های آموزشی طرح تفاهم نامه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای صادر شده که با ارسال لیست شرکت‌کنندگان در آزمون‌های عملی توسط مراکز به طور مرتب به این آمار افزوده می شود.

رضایی اضافه کرد: موضوع تفاهم‌نامه مشترک بین دو دستگاه ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی به منظور توانمندسازی نیروهای بومی برای اشتغال در منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی است.

وی افزود: بنا به اعلام نیاز منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی آموزش فنی و حرفه‌ای دوره‌های اموزشی، برق صنعتی، جوشکاری ، لوله کشی صنعتی، لوله کشی پلیمر، آرماتور بند و داربست بند را اجرا کرده و برای شرکت کنندگان در این دوره‌ها پس از کسب موفقیت در آزمون‌های کتبی و عملی گواهینامه مهارت صادر شده است.