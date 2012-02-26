به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسدی عصر شنبه در نشست مسئولان دشتستان اظهار داشت: آموزش و پرورش از نهادهای مهم و تاثیرگذار در جامعه است و تقویت این نهاد از مهم‌ترین برنامه‌های مسئولان است.



وی افزود: باید با تلاش مضاعف در کیفیت بخشیدن به سطح تحصیل در مدارس اهتمام ورزیم و نباید هیچ فرصتی را هدر دهیم.



رئیس اداره آموزش و پرورش دشتستان از اعزام دانش‌آموزان دختر دشتستان به اردوهای راهیان نور خبر داد و بیان کرد: اعزام دختران دانش‌آموز مقطع دوم به مناطق عملیاتی جبهه‌های نور علیه ظلمت در سال جاری با برنامه‌ریزی مطلوبی انجام گرفته است.

اسدی از مقاوم‌سازی و تجهیز چهار مدرسه در دشتستان خبر داد و افزود: آموزش و پرورش دشتستان برای بهبود وضعیت مدارس در دشتستان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.



وی بیان کرد: طرح تحول بنیادین از طرح‌های بسیار مهم در آموزش و پرورش است و در واقع به عنوان قانون اساسی آموزش و پرورش مطرح است که با تلاش و اهتمام دولت نهم و دهم انجام گرفته است.



اسدی تصریح کرد: با هوشمندسازی مدارس در واقع سطح کیفی مدارس بالاتر می‌رود و به سمت کاربردی‌تر کردن دانش‌آموزان حرکت می‌کنیم.



رئیس آموزش و پرورش دشتستان از انتخاب 21 معلم نمونه در دشتستان خبر داد و افزود: امسال 15 معلم نمونه شهرستانی، 4 استانی و 2 معلم کشوری داشتیم و امیدوار هستیم با تلاش معلمان در دشتستان شاهد ارتقای سطح تحصیل باشیم.