کنسرت موسیقی گروه چنگ در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی چنگ در تابستان 1381 به سرپرستی رامین صفائی نوازنده‌ سنتور شکل گرفت و از ابتدای تأسیس تاکنون همواره در جهت حفظ و اشاعه‌ی موسیقی کلاسیک ایران مجدانه کوشید و کنسرت های متعددی در استان های مختلف کشور اجرا کرد، که مورد استقبال فراوان دوستداران موسیقی ایرانی قرار گرفت.

صفایی گفت: این گروه می‌کوشد علاوه بر استفاده از این ترکیب و رنگ آمیزی جدید، با آفرینش و اجرای قطعاتی نو، پویا و پرتحرک از آثار سرپرست و هنرمندان عضو گروه و همچنین بازسازی و ارائه تنظیمی جدید از آثار قدیمی و کلاسیک، فرهنگ غنی موسیقی ایرانی را متناسب با نیاز دنیای امروز به گوش علاقه مندان برساند.

گفتنی است ، اعضای گروه چنگ همگی از نوازندگان تحصیلکرده‌ی سازهای اصیل ایرانی‌اند و در این زمینه به شکل حرفه‌ای مشغول هستند.

در این گروه نلیا صفایی و شهریار ظریفی به عنوان نوازنده تار سیامک اسکندری ونازنین غنی زاده(کمانچه)، فریدون مداح(نی)، بهار مدیری( قیچک آلتو)، مهدی بصیرت منش(قیچک باس)، امیر نیکبخت(تارباس)، سحر کمالوند(رباب)، معتمد سامانی (عود)، مهران توکلیان(تنبک)، میلاد قریشی( دف ، دمام ، دایره و سنج) و رامین صفایی(سنتور) نواختند.