مجموع داستانهای "چند ستاره تا بهشت" در گلستان تالیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالع‎زاری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تولیدات داستانی در قالب مفاهیم ایثار و شهادت به صورت پایه‎ای و با استفاده از نمادهای برگرفته از این فرهنگ، برای مهد کودک تا مقطع دانشگاه از طریق این معاونت صورت گرفت.

وی تصریح کرد: آثار و تولیداتی که در قالب انیمیشن، داستان، ارائه خاطرات شهید در قالب سی‎دی و یا هر مجموعه دیگری که توسط این معاونت به منصه ظهور می‎رسد با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بنا به سلایق گروه‎های مختلف سنی است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران گلستان بیان داشت: در تولید داستان 100 ثانیه‎ای بر آن بوده‎ایم تا از طریق خاطرات شهدا، ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و اقشار مختلفی که به نوعی از آن دوران خاطراتی داشتند در قالب 100 ثانیه تولید کنیم تا هر خاطره به صورت اثری جاودانه و ماندگار، در ذهن مخاطب نقش ببندد.

وی اذعان داشت: در این مجموعه داستانی به شهرت شهید یا ایثارگر پرداخته نشده است بلکه فقط به نام ایشان بسنده شده به لحاظ اینکه در آینده حساسیتی در افراد بوجود نیاید و ما از بیان این داستان‎هابه ارائه خاطرات تاثیر گذار ،و نباید بگذاریم که خاطرات شیرین و به یادماندنی شهدا در غبار زمان و مسایل و مشکلات سیاسی پیش رو که دشمنان در راستای اهداف شوم خود پیش بینی کرده اند، از ببن برود.

طالع‎زاری یادآور شد: از دیگر برنامه‎های دیگری که قرار است در آینده‎ای نزدیک به آن بپردازیم داستان و شعرهای موزیکال برای کودکان و نوجوانان است.

وی به عناوین مجموعه داستان‎های 100 ثانیه‎ای اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموعه اول داستانی "چند ستاره تا بهشت" تولیداتی چون عیادت دوست، دومین منور، امداد غیبی، استاد شهید، گوله توپ، تک تیرانداز، نماز شب، توفیق شهادت، مین منور و جزیره مجنون ارائه شده است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران گلستان گفت: مجموعه دوم شامل به سوی خانه، دیده‎بان، عشق پرواز، جشن پتو، خاک خانه‎ام، توشه خودم، تکبیر، نماز تنهایی، موذن، خون و پیام بوده و مجموعه سوم نیز شامل اجابت دعا، اسارت یک تیپ، اسم شب، استراحت، فرزند وطن، سلامتی راننده، پرواز کبوتر، کلاه ایمنی، حمام صحرایی و قبر کوتاه است.