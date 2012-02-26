به گزارش خبرنگار مهر علی مطهری عصر شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات مجلس نهم از دید جهانی در شرایط ویژه ای برگزار می شود و باید در انتخاب کاندیدای خود با چشم باز عمل کنیم تا ابزار دست گروهها و جریانهای مختلف قرار نگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه تشکیل مجلس اشاره کرد و گفت: عقل جمعی متخصصان علوم اجتماعی به آنجا رسید که برای کنترل عمومی دولت ها به مجلس نیاز است، زیرا قدرت در دولت متمرکز شده و طبیعت قدرت این است که فسادآور است.

مطهری تصریح کرد: معتقدم کاندیدای اصلح فردی است که علاوه بر قدرت قانون گذاری قادر به نظارت هم باشد. قدرت قانونگذاری از تخصص و استعداد فردی به دست می آید اما قدرت نظارت بر دولت از آنجا پیدا می شود که نماینده به وسیله دولت وارد مجلس شورای اسلامی نشده باشد و به نوعی وابسته به منافع قدرت و ثروت نباشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: نماینده ای که به وسیله دولت به مجلس وارد شده باشد نمی تواند ناظر خوبی بر فعالیت های دولت باشد. معتقدم باید افرادی را وارد مجلس کنیم که از نظر خصائل روحی و شخصی، دلبستگی به دنیا نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم کشورمان باید با بصیرت به کاندیداهای انتخابات رای دهند، گفت: باید تلاش کنیم از رخنه فرصت طلبان به درون انقلاب جلوگیری و کشور را در شرایط حساس بیمه کنیم.

مطهری با بیان اینکه مشارکت بالای مردم در انتخابات پیام خوبی برای غربی ها به دنبال خواهد داشت، گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم در سست کردن اراده غربی ها در تحریم اقتصادی کشورمان موثرخواهد بود.