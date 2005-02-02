دو شكنجه گر آمريكايي زندان ابوغريب اتهامات خود را پذيرفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، گروهبان جوال ديويس بيست و هفت ساله قبول كرد كه در نوامبر سال 2003 يك گروه هفت نفره از زندانيان را كه با طناب بسته شده بودند و پارچه بر سرشان كشيده شده بود مجبور كرد كه در اواخر شب بر روي انگشتهاي پا و دست برقصند. سپس ديگر نهگبانان زندانيان را عريان مي كنند و به همان شكل از آنها هرم انساني مي سازند.

يك سرباز آمريكايي ديگر به نام " رومن كرول" به خاطر ريختن آب بر روي زندانياني كه با بدن عريان بر روي زمين سينه خيز مي رفتند و همچنين پرتاب توپ فوتبال به سمت زندانيان متهم شناخته شد.

شايان ذكر است كه چندي قبل روزنامه نيويورك تايمزدر مطلبي در خصوص جنايات نظاميان آمريكا اعتراف كرد اصلي ترين افرادي كه درزندان ابوغريب مورد شكنجه قرار گرفتند و حقوق آنها نقض شد، زنان و مرداني بودند كه صدايشان به جايي نرسيد. اما دولت بوش هم كمتر از اين افراد ضرر نكرد زيرا بار ديگر كنوانسيون ژنو را نقض كرد و در نتيجه بار ديگر در جهان بي آبرو شد.

دولت بوش ، كاخ سفيد ، پنتاگون و سيستم هاي قضايي اين كشور را مجبور كرده كه قوانين لازم الاجراي جهاني را زير پا گذارند. اين نقض قوانين جهاني توسط جرج بوش انتقاد قانونگذاران در تمام جهان را برانگيخته و در همين راستا ثابت شد كه جرج بوش حتي به قوانيني كه اصول روابط بين الملل را تشكيل مي دهند، پايبند نيست.

به نوشته نيويورك تايمز، اين موضوع همچنين نشان داد كه عليرغم ادعاي دولت آمريكا مبني بر دارا بودن ارتش آموزش ديده، سربازان آمريكايي به اندازه كافي براي بازجويي و رفتار هاي نظامي آموزش نديده اند.

اين روزنامه آمريكايي درپايان متذكر شد: به نظر مي رسد كه دولت بوش و اعضاي آن، شكنجه ها در زندان ابوغريب عراق و همچنين در زندان گوانتاناموي كوبا را ناديده مي گيرند. دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا حتي جنگ عراق و افغانستان را نقاط درخشاني براي خود مي داند و از انتقادهايي كه از وي شده ، شكايت مي كند.