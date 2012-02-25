به گزارش خبرنگار مهر مراسم دومین جشن لبخند آفتاب ششم اسفند در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد و در آن جوایز مختلفی همچون بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم، بهترین بازیگر زن و مرد و بهترین کارگردان مجموعه تلویزیون تقدیر شدند.

در ابتدای این مراسم که اجرای آن برعهده شهرام شکیبا بود علیرضا خمسه دبیر دومین جشن آفتاب گفت: امیررضا خادم فرهنگی ترین نماینده مجلس تاکنون بوده است من به ایشان به خاطر برگزاری این جشن در جامعه ای عبوس ادای دین می کنم امروز بزرگان سینمای کمدی آمده اند تا قدردانی شوند.

پس از پخش نماهنگی از مراسم و جشن هایی که موسسه نسل آفتاب پیش از این برگزار کرده جایزه بهترین فیلمنامه با حضور حمیدرضا صدر ، حبیب رضایی و محمد متوسلانی اهدا شد.

پس از دریافت جایزه توسطه پیمان قاسم خانی برای فیلم های سن پترزبورگ و ورود آقایان ممنوع وی گفت: از داوران این جشن تشکر می‌کنم، گرفتن این جایزه از دست هیئت داوران راستگی و موجه لذت بخش است. من همیشه از طرفداران امیررضا خادم بودند زمانی که ایشان در ورزش فعالیت می کردند در حال حاضر نیز به خاطر برگزاری چنین جشنی بیشتر ایشان را دوست دارم.

قاسم خانی افزود: ما فیلمنامه نویسان غیر معناگرا همیشه عنوان می کنیم که جایزه خود را از مردم می گیریم اما حالا گرفتن این جایزه راستگی خیلی به من می چسبد.

در ادامه با حضور دکتر ایازی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، علی معلم و محمدرضا فروتن جایزه بهترین کارگردانی به عبدالرضا کاهانی برای فیلم‌های "اسب حیوان نجیبی است" و "هیچ" اهدا شد. کاهانی پس از دریافت این جایزه آن را به رسم قدردانی از زحمات همسرش در طول سال‌ها فعالیت در سینما به او تقدیم کرد.

محمدرضا فروتن گفت: ای کاش آدم‌ها قدر محبت و عشق به یکدیگر را اندازه بگیرند و اگر نمی‌توانند این کار را انجام بدهند بهتر است آن را درک کنند.

پس از پخش نماهنگی از درگذشتگان سینما بزرگداشت مرحوم محمد ورشوچی با حضور رضا رویگری، دکتر حسابی و امیرشهاب رضویان از خانواده وی تقدیر شد.

رضا رویگری گفت: ایشان از هنرمندان قدیمی ما بودند و من او را از سریال دایی جان ناپلئون می‌شناختم البته می‌دانم قبل از آن نیز تئاتر کار می کرد من هم در فیلمی با وی همکاری کردم. مطمئن باشید روزی نوبت ما نیز می‌رسد امیدوارم از ما هم تقدیر شود و آنقدر پیش شما شایسته باشیم که این کار برای ما نیز انجام دهند.

نوه محمد ورشوچی نیز ادامه داد: من شباهت زیادی به پدربزرگم دارم ولی بلد نیستم مثل ایشان سخنرانی کنم از همه شما تشکر می کنم.

پس از اجرای موسیقی جایزه کارگردانی بهترین مجموعه تلویزیونی با حضور علیرضا خمسه و ماهایا پطروسیان جایزه بهترین کارگردانی به سروش صحت برای مجموعه تلویزیون ساختمان پزشکان اهدا شد.

ماهایا پطروسیان عنوان کرد: من سال گذشته در این جشن حضور داشتم و از من تقدیر شد. جا دارد از شما که نگاه جدی به کارهای طنز دارید تشکر کنم.

سروش صحت نیز گفت: وقتی یک گروه خوب باشد نتیجه کار هم خوب خواهد شد. از پیمان و مهراب قاسم‌خانی، شقایق دهقان، بهاره رهنما و از همه بازیگران تشکر می کنم. از اینکه توانستم جایزه‌ای بگیریم خیلی خوشحالم و برایم لذت بخش است. من با مهران مدیری کارم را شروع کردم و از اینکه امروز اسمم در کنار ایشان است بسیار خوشحالم.

در ادامه با حضور مرضیه برومند، شقایق دهقان و مهراب قاسم‌خانی تندیس بهترین بازیگر زن به بهاره رهنما برای فیلم‌های سن پترزبورگ و ورود آقایان ممنوع و پوپک و مش ماشاءالله اهدا شد.

رهنما در این خصوص گفت: برای همه کسانی که کار هنری می کنند گرفتن جایزه از جشنواره مستقل افتخار است. من دو سال دیگر 40 ساله می‌شوم امیدوارم جایزه سوم که هیچ وقت به دلایلی از جشنواره دولتی نمی گیرم از جشن خانه سینما ی ایران بگیرم.

جایزه بهترین فیلم در ادامه این مراسم با حضور علی معلم ، ویشکا اسایش و محمد متوسلانی به رامبد جوان برای فیلم ورود آقایان ممنوع اهدا شد.

جوان در ادامه بیان کرد: فیلم یک کار گروهی است و من مدیون تک تک افرادی هستم که به من کمک کردند. از همه عوامل پشت و جلو دوربین برای ورود آقایان ممنوع تشکر می‌کنم.

وی افزود: من به شدت به کمدی اعتقاد دارم زیرا به خنداندن و خندیدن معتقدم. حالا که جایزه ام را در همین ارتباط می گیرم بیشتر خوشحالم. من همیشه خوشحالم از اینکه فیلم های توسط مردم دیده می شود و شما بدانید که ما در هر شرایطی برای شما فیلم می‌سازیم.

در پایان جایزه بهترین بازیگر مرد با حضور حبیب رضایی، عبدالرضا کاهانی، علیرضا خمسه و رامبد جوان به رضا عطاران برای فیلم‌های "اسب حیوان نجیبی است" و "ورود آقایان ممنوع" اهدا شد.

عطاران عنوان کرد: من در این دو هفته اخیر چند جایزه گرفتم خوشحالم جایزه ام را از دست کسانی می‌گیرم که باعث دیده شدن من شدند و خوشبختانه امشب اکثرشان حضور دارند.

وی گفت: همانطور که می دانید من در کارهای زیادی که اسم آن سخیف می گذارند بازی کرده ام اما کارکردن در یک گروه خوب و حرفه ای باعث می شود نتیجه آن نیز تاثیرگذار باشد من هر چقدر سنم بیشتر می شود احساس می کنم بیشتر به خنده نیاز دارم.

حاشیه‌ها:

- این مراسم با یک ساعت تاثیر آغاز شد و جمعیت حاضر در سالن بیشتر از مخاطبین عام سینما بودند و در میان آنها کودکانی دیده می شدند که یکی از نکات جالب توجه بود.

-عناوین جوایز هر بخش با حرکات نمایشی در اختیار مدعوین قرار می گرفت.

- بهاره رهنما و شهرام شکیبا در ارتباط با برنامه شام ایرانی دقایقی روی صحنه بحث کردند.

- بیشتر آقایانی که جایزه دریافت کردند آنها را به همسران خود هدیه کردند.