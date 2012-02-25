اخبار کوتاه ورزشی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرین فراز کرمانشاه در قالب رقابتهای لیگ دسته اول کشور توانست با یک گل مهمان خود شهرداری یاسوج را شکست دهد و با امید بسیاری منتظر نتایج هفته های بعد برای صعود به مرحله پلی اف لیگ برتر باشد.

نیمه اول این بازی که روز پنج شنبه چهارم اسفند با تاخیر در کرمانشاه آغاز شد تنها جولان گاه یاران شیرین فراز برای دستیابی به گل بود به گونه ای که ضربه عبادزاده در این نیمه با فاصله کمی از کنار دروازه خارج شد.

نشان ریاست جمهوری به کیانوش رستمی رسید

کیانوش رستمی وزنه بردار کرمانشاهی که توانست در مسابقات قهرمانی جهان به مدال طلا دست پیدا کند به همراه سایر مدال آوران تیم، هدیه رییس جمهوری را دریافت کرد.

رستمی وزنه بردار دسته 85 کیلویی کشورمان که در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس فرانسه موفق شده بود به مدال با ارزش طلا دست پیدا کند، حواله خرید یک دستگاه خودوی پژو پارس را دریافت کرد.

همچنین "بهداد سلیمی" قهرمان سنگین وزن جهان نیز که توانسته بود مدال طلا بگیرد جایزه ای مشابه جایزه رستمی دریافت کرد.

برای این اساس "سجاد انوشیروانی" و "سعید محمدپور" که به ترتیب مدال های نقره و برنز جهانی را از آن خود کردند ، خودروی پژو 206 پاداش گرفتند.

هدیه ویژه رییس جمهوری به وزنه برداران مدال آور مسابقه های قهرمانی جهان، روز جمعه در محل اردوی تیم ملی وزنه برداری در آبادان به چهار ملی پوش کشورمان اهدا شد.

شکست تیم هیئت بدمینتون کرمانشاه مقابل گیلان

هیئت بدمینتون کرمانشاه در هفته پنجم از دور رفت رقابت های لیگ برتر، نتیجه را به مهمان خود هیات بدمینتون گیلان واگذار کرد.

دو دیدار از هفته پنج لیگ برتر برگزار شد که در یکی از آنها، هیئت بدمینتون کرمانشاه در خانه با حساب سه بر دو مغلوب هیئت بدمینتون گیلان شد.

براساس این گزارش، در دیگر دیدار برگزار شده گاز تهران با نتیجه پنج بر صفر میهمان خود هیئت بدمینتون کردستان را شکست داد.

براین اساس آخرین دیدار این هفته روز دوشنبه ( هشتم اسفند ) برگزار می شود که طی آن روغن گلبهار سمنان میزبان تیم شهید شهریاری زنجان است.

شکست تیم کبدی کرمانشاه مقابل تیم ایثار گرگان

در نهمین هفته از لیگ برتر کبدی ایثار گرگان موفق شد هیئت کبدی کرمانشاه را شکست داده و همچنان در صدر جدول لیگ باقی بماند.

دومین دیدار از هفته نهم لیگ برتر کبدی برگزار شد که تیم ایثار گرگان با نتیجه 37 بر 30 از سد میزبانش هیئت کبدی کرمانشاه گذشت و همچنان بدون باخت در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر کبدی باقی ماند.

آخرین دیدار از هفته نهم هم امروز ساعت 16 برگزار خواهد شد که تیم تختی تهران از مهمانش تیم هیئت کبدی سیستان و بلوچستان پذیرایی می‌کند. این دیدار حساسیت‌های بالایی دارد چون 2 تیم برای کسب عنوان سومی تلاش می‌کنند.

تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه مغلوب کاله مازندران شد

در هفته نوزدهم لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم کاله مازندران ، لبنیات مانیزان کرمانشاه را شکست داد.

شامگاه جمعه در هفته نوزدهم لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه‌های کشور تیم کاله مازندران با 17 امتیاز اختلاف، لبنیات مانیزان کرمانشاه را شکست داد.

نماینده مازندران در این رقابت‌ به لطف میزبانی توانست در مجموع چهار کوارتر با امتیاز 87 بر 70 حریف کرمانشاهی خود را شکست دهد.

کاله مازندران با کسب حداکثر امتیاز این دیدار جایگاه خود در جمع سه تیم بالای جدول را بیش از گذشته استحکام بخشید تا همواره از امیدها و مدعیان قهرمانی به شمار رود.

رتبه برتر برای روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه،بر اساس ارزیابی عملکرد سال 90 وزارت ورزش و جوانان برای سومین سال پیاپی عنوان روابط عمومی برتر کشور را به خود اختصاص داد.

سمینار مدیران روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان،طی روزهای 2 لغایت 4 اسفندماه به میزبانی اصفهان برگزار گردید.

در این سمینار که دکتر محمد حسن انصاری فرد مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور داشت از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به عنوان روابط عمومی برتر کشور در ارزیابی عملکرد سال 1390 تجلیل به عمل آمد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در سالهای 1389 و 1388 نیز به کسب این رتبه نائل شده بود.

در این سمینار مقرر گردید پیرامون ارتقای ساختار روابط عمومی استانها تا سطح اداره روابط عمومی پیگیری لازم از سوی روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان صورت گیرد.