اجرای طرح ویژه انضباط ترافیکی خریدهای نوروزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حسنی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شهروندان باید از توقف های حاشیه ای و پارک های دو و سه ردیفه به ویژه در مراکز پرجمعیت و شلوغ بازار خودداری کنند.

وی از رانندگان خواست از تردد غیر ضروری در روزهای پایانی سال در سطح شهر خودداری کنند و تا حد امکان برای خریدهای نوروزی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان از آغاز طرح کنترل ترافیک به منظور فراهم کردن بهترین شرایط برای خریدهای نوروزی مردم خبر داد.

سرهنگ حسنی گفت: با فرارسیدن روزهای پایان سال وآغاز خریدهای نوروزی، ترافیک سطح شهر نیز افزایش می یابد.

وی رشد چند برابری سفرهای درون شهری، افزایش تقاضای شهروندان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و بالطبع متناسب نبودن این ظرفیت با نیاز موجود و قفل شدن خیابان ها و بزرگراه های شهر از خودروی شخصی و افزایش ساعت اوج ترافیک همگی از صحنه های تکراری روزهای پایانی سال است.

این مقام انتظامی همچنین گفت: با اجرای طرح های ترافیکی ویژه ضمن انضباط بخشی به تردد خودروها و شهروندان درسطح شهر می توان از ترافیک آن جلوگیری کرد.