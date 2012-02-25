دستفروشان شهر قزوین ساماندهی شدند

حسین عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بررسی های انجام شده توسط کارشناسان در خصوص اجرای طرح ساماندهی روزبازارها، نشان می دهد در مدت 10 ماه گذشته فعالیت دست فروشان در سطح شهر ساماندهی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قزوین گفت: از آنجا که دستفروشی موجب ترافیک و نازیبا شدن چهره شهر و بروز مشکلات فراوان برای شهروندان شده ضرورت احداث روز بازارهایی در نقاط مختلف شهر احساس می شد که با اجرای طرح ساماندهی دست فروشان در چهار مکان مختلف 695 نفر در هفته با مجوز رسمی در خانواده بزرگ روزبازارها ساماندهی و مشغول فعالیت شده اند.

عمویی اظهارداشت: علاوه بر این 695 نفر از افراد هم به صورت کمکی در این بازارها فعاللیت دارند که در مجموع تعداد افراد فعال در بازارهای روز به 792 نفر می رسد.



این مسئول بیان کرد: برای افزایش سطح رفاه عمومی و نحوه صحیح مدیریت این سازمان در روز بازارهای تحت پوشش نسبت به احداث سرویس بهداشتی و اتاق مدیریت نیز اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری یادآورشد: برای ساماندهی و نظارت هر چه بیشتر روزبازارها با پیگیری های صورت گرفته توسط این سازمان در بهار سال 90 در محل چهارشنبه بازار، انتخابات هیئت امناء با حضور دو نفر ازکسبه، نماینده فرماندار، کارشناس و مدیر اجرایی سازمان برگزار و نتیجه به اطلاع عموم اعلام شد.

عمویی نتایج اجرای این طرح را افزایش رضایت مندی بین کسبه و خریداران، حذف گره های ترافیکی، کاهش آلودگی های هوا و صوت، کم شدن مدت زمان خرید، استفاده از نیروی انسانی و جلوگیری از ایجاد نقاط حادثه خیز به صورت پراکنده و ایجاد فضای بصری نامناسب عنوان کرد.

وی گفت: در رونق این بازارها شرایط فصلی و محلی، عوامل طبیعی و اقلیمی و مناسبت های مذهبی و باستانی تاثیر به سزایی دارد.

عمویی در پایان از همکاری ساکنان پیرامون محل برپایی بازارها و نیز ماموران نیروی انتظامی، پلیس راهور و سازمان مدیریت پسماند در اجرای این طرح تشکر کرد.

شنبه بازار شمال مینودر (پایین تر از اتوبان) روبروی اداره تعاون روستایی، سه شنبه بازار: نواب شمالی، نرسیده به میدان مادر، چهارشنبه بازار بالاتر از چهارصد دستگاه، شمال بوستان ارکیده، جمعه بازار واقع در ضلع شرقی خیابان سلام گاه، مکان های برپایی روز بازارها در سطح شهر قزوین است.