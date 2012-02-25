تعداد مشترکین آب و فاضلاب در شهر روانسر به 5400 رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون 774 فقره انشعاب و فاضلاب به مشترکان در شهر روانسر واگذار شده است.

علی رحمانی دراین باره گفت: در طول یازده ماه سالجاری تعداد 388 فقره انشعاب آب و 386 فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین واگذار و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهر روانسر افزود: در طی این مدت412 دستگاه کنتور خراب تعویض و با احتساب کنتورهای جدید واگذار شده تعداد کل مشترکین آب و فاضلاب در شهر روانسر به 5482 فقره رسیده است.

وی گفت: جمعیت تحت پوشش تامین آب شرب نیز به 24 هزار نفر رسیده است.

رحمانی افزود: کل مبلغ بدهی آب بهاء مصرفی مربوط به سال جاری و سنوات گذشته بیش از 2 میلیارد ریال می باشد که مبلغ 1 میلیارد ریال آن مربوط به مراکز نظامی و انتظامی است و مابقی مربوط به سایر کاربری ها است که انتظار می رود با توجه به اینکه فعالیت ها و ارائه خدمات به شهروندان منوط به پرداخت به موقع قبوض آب بهاء است که در صورت پرداخت صورتحسابهای ریالی از سوی مشترکان، این امور را در راستای خدمات رسانی بهتر کمک و یاری خواهند نمود.

امانت داری مهمترین وظیفه مجریان انتخابات است

فرماندار پاوه روز شنبه در نشست توجیهی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی با بیان اینکه مجریان و دست اندرکاران انتخابات باید امانتداران خوبی برای آرای مردم باشند، رعایت امانتداری، دقت، صداقت و سلامت انتخابات را مهمترین وظیفه مجریان انتخابات عنوان کرد.

حسین خدرویسی افزود: تمامی شرایط و امکانات لازم برای حضور فعال و بانشاط مردم در پای صندوقهای اخذ رأی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات آماده است.

وی با اشاره به تبلیغات و سر و صدای زیاد استکبار و ایادی آن در باره حضور کمرنگ مردم ایران در انتخابات مجلس نهم گفت: مردم ایران با حضور و مشارکت پرشور خود در این انتخابات حماسه ای دیگر را خلق خواهند کرد.

فرماندار پاوه تاکید کرد: 238 شعبه اخذ رأی ثابت و سیار با بهره گیری از چهار هزار و 500 نفر عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی، کار جمع آوری آرای مردم را در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات عهده دار هستند.

برگزاری همایش بررسی مشکلات و موانع کاری هوشمند سازی مدارس در قصرشیرین

همایش بررسی مشکلات و موانع کاری هوشمند سازی مدارس با حضور 150 نفر از مدیران، معاونان فناوری و کارشناسان مدارس شهرستانهای سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین در کانون شهید باهنر سرپل ذهاب برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب در این همایش در خصوص ضرورت هوشمند سازی مدارس و تجهیز کلاس ها به وسایل و امکانات نوین و چگونگی مشارکت ادارات و آحاد مردم در تحقق این امر سخنانی ایراد کرد.

برومند کشتمند با بیان اینکه آموزش و پرورش از نظر رسالت، وسعت و جمعیت اولین نهادی است که ویژگی خاص خود را دارد، افزود: در این راستا نقش مدیریت جمعی در آموزش و پرورش مهم است و باید در تصمیم گیری های آموزش و پرورش به مدیریت جمعی فکر کرده و از مدیریت انفرادی اجتناب کنیم.

رئیس آموزش و پرورش سرپل ذهاب به نقش نشاط و شادابی در پیشبرد امور آموزشی تاکید کرد و گفت: نشاط و شادابی در مدیریت جهانی اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد و این امر تنها به واسطه روابط صحیح انسانی حاصل می شود.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان کرمانشاه نیز در این گردهمایی گفت: نقش کارشناسان مشاوره مناطق و شهرستان ها در ارایه خدمات مشاوره و روانشناسی و پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در سال های گذشته خیلی موثر بوده است.

اعزام 408 دانش آموز دختر جوانرودی به مناطق عملیاتی جنوب

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود گفت: 408 دانش آموز دختر جوانرودی روز جمعه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

سرهنگ ایرج قاسم آبادی افزود: این تعداد دانش آموز پایه دوم متوسطه در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی تصریح کرد: این دانش آموزان به مدت دو شبانه روز از یادمانهای عملیاتی جنوب کشور از جمله اروندکنار، هویزه، شلمچه و دیگر مناطق بازدید خواهند کرد.

قاسم آبادی هدف از اعزام این دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی آنها با رشادتها و جانفشانی های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس اعلام کرد.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را برای نسل امروز یک امر ضروری دانست و افزود: مسوولان فرهنگی باید برای تقویت این مهم تلاش بیشتری داشته باشند.

تبلیغات کاندیداها در کنگاور در کمال آرامش ادامه دارد

حشمت الله عزیزی گفت: تبلیغات کاندیدها در سطح شهر و روستاهای این شهرستان با کمال آرامش و بدون هیاهو ادامه دارد.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: مردم مناطق شهری و روستاهای کنگاور با آرامش در حال شناسایی کاندیداها هستند تا در روز 12اسفند نماینده اصلح خود را انتخاب کنند عزیزی تصریح کرد حضور گسترده و با شکوه مردم در حوزه های رأی روز 12 اسفند را به روز اتحاد ملی و انسجام اسلامی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: مردم شهرستان کنگاور در روز رأی گیری با تبعیت از مقام معظم رهبری با علاقه مندی و شور و شوق در پای صندوقهای اخذ رأی حاضر خواهند شد و حضور پر شور خود در انتخابات را به رخ دشمنان خواهند کشید.

فرماندار کنگاور گفت: ساخت شهرستان کنگاور دارای75 شعبه اخذ رأی است که تعداد 44شعبه آن ثابت و 31شعبه سیار است.

صدور 916مجوز مشاغل خانگی در کنگاور

حشمت الله عزیزی از صدور مجوز 916مشاغل خانگی در این شهرستان خبر داد و گفت: از تعداد فوق 907مورد آن مستقل مورد پشتیبان است.

فرماندار کنگاور به آخرین طرح مشاغل خانگی کنگاور اشاره کرد و گفت: از آغاز اجرای این طرح تا کنون 1968نفر ثبت نام نمودند که1671مورد آن مستقل و 282 مورد تحت پوشش و15مورد پشتیبان است.

عزیزی افزود: تعداد 845مورد مستقل و9 مورد پشتیبان به مبلغ 34میلیارد و 909 میلیون ریال به بانک معرفی شدند که از تعداد فوق271مورد مستقل 10 میلیاردو23میلیون ریال توسط بانک عامل پرداخت شده است.