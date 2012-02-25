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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۹

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واکنش سوریه به کنفرانس ضد سوری تونس/محکومیت حمایت عربها از تروریستها

واکنش سوریه به کنفرانس ضد سوری تونس/محکومیت حمایت عربها از تروریستها

سوریه با رد تمام تصمیمات گرفته شده در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در تونس و محکوم کردن آن، این نشست را در راستای حمایت از تروریسم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد : دولت سوریه در بیانیه ای با محکوم کردن برگزاری کنفرانس ضد سوری موسوم به دوستان سوریه در تونس و تصمیمات گرفته شده در آن اعلام کرد درخواست برای حمایت از گروههای مسلح در سوریه، منجر به حمایت از تروریسم خواهد شد.

در این بیانیه اعلام شد دمشق تمام بیانیه های صادره از کنفرانس ضد سوری در تونس را رد و محکومیت می کند.

دولت سوریه تصریح کرد تصمیمات گرفته شده در کنفرانس ضد سوری تونس، نتیجه شکست تمام اقداماتی است که علیه سوریه برنامه ریزی شده بود.

خاطر نشان می شود در نشست ضد سوری در تونس که با اعتراض و مخالفت گسترده مردم این کشور روبرو شد، شرکت کنندگان بر ضرورت حمایت از گروههای مسلح سوری و تشدید تحریمهای اقتصادی مردم سوریه تاکید کردند و سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان به صراحت خواستار حمایت تسلیحاتی گسترده از گروههای مسلح سوری شد.

کد مطلب 1543533

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