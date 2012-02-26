کلیت فهرست جهبه متحد اصولگرایان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر حسن غفوری فرد، شامگاه شنبه در جمع اعضای جامعه اسلامی مهندسین در محل تالار سید الشهدا(ع) مهمترین مسئله در زمینه انتخابات پیش رو را مشارکت بالای مردم دانست و گفت: بزرگان نیز از نبودن برخی افراد و چهره ها در لیست جبهه متحد گلایه داشتند اما در مجموع جبهه متحد را مجموعه مبارکی می دانند و احتمال می دهم بیش از 20 نفر از لیست جبهه متحد رای بیاورد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: کلیت لیست جبهه متحد با توجه به بزرگانی که در تدوینش نقش داشته اند قابل قبول است اما این اظهارنظر دلیلی بر این نیست که برای هر 30 نفر این لیست حجت شرعی داشته باشیم.

وی افزود: مشارکت بالای مردم در انتخابات مجلس نهم اساسی ترین نیاز امروز کشور است.

عضو جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به محمدرضا باهنر دبیر کل فعلی این تشکل گفت: دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در رقابت های انتخابات مجلس نهم اگر اول نباشد دوم هست.

غفوری فرد تکثر فهرست های انتخاباتی را منجر به افزایش سطح مشارکت در انتخابات دانست و گفت: افزایش سطح مشارکت در انتخابات عامل مهم و تعیین کننده است و کمک خواهد کرد که بستری مناسب آماده شود تا مردم از همه حق و حقوق خود استفاده کنند.

وی گفت: در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز جمعیت هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت بسیار بالا بود اما چون میزان جمعیت عدد و رقم مشخصی ندارد رسانه های بیگانه می توانند حضور گسترده مردم را هر طور که می خواهند نشان دهند اما میزان حضور مردم در انتخابات مجلس است و دیگر نمی توانند حضور گسترده مردم در انتخابات را انکار کنند.

کاندیدای انتخابات مجلس نهم مهمترین شاخصه اقتدار و محبوبیت یک نظام را انتخابات آن دانست و گفت: اولین مولفه شرکت در انتخابات قبول داشتن نظام است البته این به معنای آن نیست که هر کس در انتخابات شرکت نکرد لزوما مخالف نظام است بلکه حداقل این است که آن تعداد که در انتخابات شرکت می کنند از حامیان و پشتیبانان جدی نظام هستند.

وی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات نه بزرگ به همه کسانی است که فکر می کنند مردم از نظام دلسرد شده اند .

غفوری فرد تاکید کرد: اولین و مهمترین عامل در انتخابات مشارکت بالای مردم است لذا هر کس با هر فکر و گرایش سیاسی که دارد صداقتش را این طور نشان می دهد که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق کند.