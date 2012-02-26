به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هفته گذشته در تبریز برگزار شد و در نهایت نفرات برتر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

علیرضا سلیمانی سرمربی تیم های رده های سنی پایه اسامی 111 کاراته کا را برای حضور در مرحله دوم مسابقات انتخابی اعلام کرد. این نفرات باید فردا دوشنبه هشتم اسفند ماه در ارومیه برای حضور در اردوی تیم ملی به روی تاتامی بروند.

نفرات دعوت شده به اردو عبارتند از:

سجاد بارانی و علیرضا هاشم زاده (گلستان) مهدی پاکزاد، پوریا بابایی، سجاد فرخی، امیر حسین رومی، کاوه قادری و علی بهبود(مازندران) محمد رضا بهرامی، حق وردی، میلاد افشانی، میلاد دسترس و معین عظامی(اصفهان)صابر پوریان و امیر آزادی(آذربایجان غربی)امیر حسین برکتی، سعید قلی خیر، محمد افصلی، دادیار رهنما، حسین زمانی، آرمین طاعتی، رضا تبار، سینا یزدانی، محمد قاهری، محمد گیلان پور، پویا شاد، سعید عباسی، سبحان خسروی زاده (گیلان)

علی اصغر آسیا بری، علیرضا رحمانی(قزوین)محمد امین قنبری(کرمان)صادق پروری نیا(هرمزگان) محمد مهدی صالحی فارس) یونس نوروزی(اراک) شایان سلطانی، مجید مصطفوی، هوشنگ میرابیان و سعید رحمتی(زنجان) مجتبی خرم آبادی(بوشهر) رضا برومند، فرهاد محمد زاده و سجاد حسن بیگی (ایلام) فرید رستاخیز، مجید ابوالفتحی، حسین شرفی و رضا رستاخیز(لرستان) حمید شانه گر، محمد نصرالهی و مصطفی خسروی(همدان)امین کینائی و ابراهیم نریت ثانی(سیستان و بلوچستان)

امیر حسین صمدی، میعاد علیزاده، محمد حسن زاده، منوچهر کلانتری، مهران یوسفی، رضا آصفی و علیرضا حاج محمدیان(البرز)رضا بدیعی، سجاد اسماعیلی، میلاد بهرام نژاد،محسن عبدی وند، مهدی کیودین ، میلاد عبدالعلی پور و سامان پور علی(اردبیل)میلاد مدرس، محمد رضا هادی و شادمان وعیدی(کردستان)