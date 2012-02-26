فروش فوق العاده در 500 فروشگاه خراسان شمالی آغاز شد

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مجوزهای مربوط به فروش فوق العاده در این استان توسط سوی صاحبان فروشگاه ها، از این سازمان اخذ شده است.

وی تصریح کرد: این واحدهای صنفی مکلفند تا تخفیف های لازم را در فروش های فوق العاده اعمال کنند.

وی در ادامه از پیش بینی توزیع 2 هزار و 100 تن میوه در استان به مناسبت ایام نوروز خبرداد.

به گفته وی، یک هزار و 300 تن از این میزان میوه شب عید، پرتقال و800 تن نیز سیب درختی بوده که از طریق مباشران در حال تامین است.

حسینی افزود: این میزان میوه در سطح فروشگاه های میوه معتبر، در خراسان شمالی عرضه و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تامین گوشت مرغ منجمد و همچنین شکر به نرخ دولتی را از تدابیر سازمان صنتعت، معدن و تجارت استان به منظور تامین مایحتاج شهروندان استان عنوان کرد و گفت: این اقلام در نمایشگاه های فروش بهاره که در تمام مراکز شهرستانهای استان برپا خواهد شد، قابل عرضه است.

وی همچنین از پیش بینی عرضه گوشت قرمز منجمد در استان خبرداد و گفت: در آینده نزدیک گوشت مورد نیاز از خارج کشور به استان انتقال خواهد یافت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی: با اشاره به برنامه برپایی نمایشگاه فروش بهاره در مرکز خراسان شمالی اظهار داشت: در این راستا 230 غرفه در این نمایشگاه، شامل غرفه های عرضه کفش، کیف، البسه، پوشاک، موادغذایی، آجیل وخشکبار پیش بینی شده است.

نمایشگاه بهاره در مرکز استان خراسان شمالی روز 13 اسفندماه جاری گشایش خواهد یافت.