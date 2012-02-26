تدابیر لازم برای نامساعد بودن وضع هوا در روز انتخابات در بجنورد اندیشیده شد

سید محمد پاکمهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر همین اساس برخی هماهنگی های لازم با عوامل اجرایی انتخابات در شهرستانهای حوزه انتخابیه انجام شده است.

وی هماهنگی با ستاد مدیریت بحران استان، به کارگیری خودروهای کمک دار و شاسی بلند را از جمله اقدامات انجام شده به منظور برگزاری انتخابات سالم و پرشور در این حوزه انتخابیه اعلام کرد.

پاکمهر، همچنین با اشاره به پیگیری های فرمانداری بجنورد برای اعزام یک دستگاه بالگرد برای رای گیری در روز انتخابات اظهارداشت: قرارگرفتن بیش از نیمی از روستاهای شهرستان های این حوزه انتخابیه در مناطق صعب العبور به ویژه در ایام بارش ها، استفاده از بالگرد را ضروری می سازد.

وی در ادامه با اشاره به اعلام اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه بجنورد در آغازین روز تبلیغات انتخاباتی اظهارداشت: اسامی، مشخصات و کد نامزدهای انتخاباتی، در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‎های ذیل آن، به شرح ذیل به اطلاع عموم می رسد:

1- علی اکبری فرزند علی اکبر، کد نامزد 15

2- موسی‌الرضا ثروتی فرزند محمد رحیم، کد نامزد 17

3- قاسم جعفری فرزند ابراهیم ، کد نامزد 18

4- علی رضایی فرزند غلا مرضا، کد نامزد 21

5- سیداحیا سیدی فرزند ابراهیم، کد نامزد 24

6- مرتضی صادقی فرزند غلامرضا، کد نامزد 25

7- مهدی طالب‌پور فرزند شکرالله، کد نامزد 27

8- شرف علی نیا فرزند علی محمد کد نامزد 28

9- احمد گریانلو فرزند محمد کد نامزد41

10- رضا وحدانی فرزند عباسقلی کد نامزد45

11- احمدرضا وفایی فرزند نوروزعلی کد نامزد47

12-علی‌اکبر هاتفی فرزند مشهدعلی کد نامزد42

حوزه انتخابیه بجنورد متشکل از شهرستان‌های مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و بجنورد دارای 2 کرسی در به مجلس شورای اسلامی است.