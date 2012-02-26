همه مردان بهارستانی خراسان رضوی/ از پیامکهای داغ تا محافل انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، خانه ای بسازیم شایسته مردم ایران، خدایا تو می دانی چه می کشیم از یک سو باید شهید شویم تا آینده بماند! و از دیگر سو باید بمانیم تا آینده شهید نشود! مردی از جنس مردم، عقلانیت، معنویت و عدالت اینها شعارهایی است که این روزها در فضای شهر ها و روستاهای خراسان رضوی در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ورود به بهارستان خودنمایی می کند.

با گذشت 3 روز از شروع تبلیغات کاندایداهای ورود مجلس در خراسان رضوی این روزها روزنامه های محلی منتشره در این استان، سایت های اینترنتی و بیلبوردهای خیابانها را عکسها و برنامه های تبلیغاتی کاندیداها پر کرده است و البته شبکه استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز برنامه هایی را برای حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس آغاز کرده است.

استفاده از پیامک های تبلیغاتی کاندیداها به ویژه جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی نیز با شدت هر چه تمام تر دنبال می شود به گونه ای که اسامی بسیار نزدیک کاندیداهای این گروه های اصولگرا مردم را در انتخاب دچار مشکل کرده است.

لیست جبهه متحد در مشهد همان 5 نفر است

لیست جبهه متحد اصولگرایان همچون دیگر شهرهایی نظیر تهران از همه دیرتر بسته شد به گونه ای که همچنان و با گذشت سه روز از تبلیغات کاندیداها هنوز هم در بین گروه های اصولگرا با اما و اگرهایی روبرو است به گونه ای که علی اکبر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان روز گذشته با انتشار اطلاعیه ای که در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفت شایعات 7 نفره شدن لیست 5 نفره مشهد را تکذیب کرد.

ولایتی گفت: به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان اعلام می کنم هیچ تصمیم تازه ای در خصوص لیست 5 نفره مشهد اتخاذ نشده است و لیست این جبهه در مشهد را جواد آرین منش، دکتر بحرینی، مولوی حقیقی، عفت شریعتی و امیرحسین قاضی زاده تشکیل می دهند.

در شهرستان های خراسان رضوی تبلیغات داغ تر است

و اما در شهرستان های استان خراسان رضوی نیز تبلیغات انتخاباتی بیشتر در محافل و مجالس دنبال می شود و این موضوع سبب شده تا تبلیغات کاندیداها با شور و حرارت بیشتری دنبال شود.

در پی هشدار مقامهای های سیاسی و اجرایی دست اندرکار انتخابات درخراسان رضوی که منجر به اخراج چند مدیر در این خصوص شد از سوی کاندیداها و طرفدارا نشان تاکنون مواردی از تخلف محرز کاندیداها گزارش نشده است و مسئولان استان در این خصوص ابراز رضایت کرده اند.

شهرداری مشهد و شهرهای دیگر استان نیز با اختصاص مکان های مخصوص ، کاندیداها را از چسباندن پوستر بر درو دیوار شهر بر حذر داشته اند و نامزدها و طرفداران آنان نیز این امر را به خوبی رعایت کرده اند اما باید دید تا چند روز باقی مانده رقابت ها که تنور انتخابات داغ تر می شود آیا موضوع رعایت می شود یا خیر.

البته طرفداران کاندیدا ها نیز بیکار ننشسته و از طریق ارسال پیامک، درج برنامه ها و عکس های کاندیداها در جراید پر تیراژ استان و ستادهای انتخاباتی و همچنین چاپ بروشور که در منازل و مغازه ها توزیع می شود این خلا را به خوبی پر کرده و مردم را نسبت به برنامه های نامزدهای مورد نظر آگاه می کنند.

همه مردان مدعی ورود به بهارستان

از میان 289 داوطلب ورود به مجلس برای تصاحب 18 کرسی بهارستان در خراسان رضوی؛ حوزه انتخابیه مشهد و کلات با 125 داوطلب بیشترین کاندیداها را به خود اختصاص داده است که البته قرار است ازاین تعداد 5 نفر به مجلس راه یابند، لیست داوطلبان تایید صلاحیت شده خراسان رضوی به شرح زیر است.

نامزدهای انتخاباتی مشهد و کلات:



جواد آرین منش، امیر عباس آیت اللهی، زهرا اباصلتی، محمود ابراهیمی کهنه قوچان، علیرضا ابراهیمی گروی، سیدرضا احمدزاده، محمد علی احمدی، مصطفی اختر شناس، مهدی اخوان زنجانی، سید حامد افتخار زاده، محمد اکبری شمسی خان، نوشین امام وردی زاده، سیدرضا امیدخدا، زینب مینا امیری مقدم، امیر هوشنگ انصاری، ابوالقاسم باغبان نژاد،محمد مهدی برادران خلخالی، فرهاد بشارتی،غلامحسن بشارتی، سید موسی بنی فاطمی خراسانی، سید هاشم بنی هاشمی چهارم،بی بی زهرا بهشتی، محمد علی بیک، علی بیک خراسانی نیا، نصرا... پژمان فر، حسن پویا، عباسعلی پیروی فاروجی،علی پیله چیان، محمد ناصر توسلی زاده، نیما توکلی، محمود ثابت دیزاوندی، مهدی جانعلی زاده قزوینی، رضا جعفر پور نصیر محله، امیر محمد جعفری،علی اکبر جعفری، محمدجواد جغتائی، رضا جلالی، عبدالکریم جوادی، مجید جوادی چهارراه، محمد رضا جواهری، داود چوگانیان، نبی ا... حاج طالبی، مجید رضا حاجی وثوق، محمد جواد حامد محجوب، حسن حجار کارگر، محمد حسین حسین زاده بحرینی، سیده عصمت حسینی، سیده فاطمه حسینی شریف، سید جواد حسینی طباطبایی، علیرضا حق پیما، سید محسن حیدری قلعه نی، سید هادی خالقی میران، مجید خدائی، علیرضا خوش صفت، محمد رضا خوشنویس، محمدجواد دادخواه، محمد علی دادخواه کلاته، فریده دانشمند نجار،وجیهه دانشور کارگران ابراهیمی، مریم داودی، هادی دستگرد، محمدعلی دهقانی، حسین دهقان رحیم بیکی، غلامعلی راستگو،علی روح افزا، علیرضا ریاحی، ناهید زرگرانی، محمد صادق زرگری، هاشم سازگار، احسان سبحانی شهر، علی سرافراز یزدی، علیرضا سروش، سید جلال سید، سید احمد سید ابوسعیدی، روزبه شاد، محمد شاه بدیع زاده، طاووس شایسته پور، محمد صادق شریعتی، عفت شریعتی کوه بنانی، امیر ا... شمقدری، عباس شیخ وانلو، داود صابری وحید، غلامحسین صاحبی، علی اصغر ضیائی لائین، محمد جواد طبسی، محمد طبسی زاده، جواد علی دوست، نصرت ا... علیزاده یله قارش، علی غفوری، انسیه غفوری شعرباف، غلامحسین غیبیان طوسی، علیرضا فاطمی، حسین فاکرخراسانی، احسان ا... فرخی، هادی فقیهی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، موفق قدسی، بابک قربانی، شهناز قربانی محمد جواد قره باغیهادی قطبی جشوقانی، سعید قوامی، جمال قوی، محسن قهار، جواد کریمی قدوسی، محمد کسرائی فر، منصور کمری زاده، محمد حسین لایقی، حسین محمدی، محمد محمدی،غلام محمد محمدی خرم آبادی، سید محمد مرتضوی، محمدامین مرشد لو، احمد مستکملی، خلیل موحدی محصل طوس، سید محمد صادق موسویان فر، علی مولوی حقیقی، سید محمد میر سیدی عنبران، قاسم نظیف کار، محمد ابراهیم وطن دوست مقدم، سید هادی هاشمی نیا، علی اصغر یزدان بخش، هادی جودوی، عبدالرضا رخشانی مقدم و سید جواد علوی سرشت.

حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد:

محمد اسماعیل نیا، محمدرضا اسماعیلی هاشم آبادی، احمد افرازه، احمد بلوکیان، محمدرضا خباز، حسن علی شبیری، محمد تقی منجذبی، زهره میرزایی و ابوالقاسم یعقوبی کارگزار

حوزه انتخابیه تربت حیدریه، زاوه و مه ولات:

حسین برادران شرکا، ابوالقاسم خسروی، محمدعلی رضایی، علیرضا شریفی نژاد و محمد مطیع فر

حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب:

علی اصغر آبسالان، کاظم ارشادی مقدم، غلامرضا امینی نسب، علی بروغنی، حسین بهمن آبادی، احمد بیدی، کاظم تبرائی، عبدا... جلیلی، عبدا... داورزنی، علی اکبر رسولی فرد، حامد رشید فرزند جعفر، رمضانعلی سبحانی فر، محمد غزنوی، علی اکبر کریمی صالح، ابراهیم مجیدی فرد، بهروز محبی نجم آبادی، محمدرضا محسنی ثانی، محسن محمدآبادی، علی اصغر محمدی، حسن موحدی مقدم، سیدعباس موسوی، نبی ا... نامنی، ابوالفضل نصرآبادی و محسن ولایتی

حوزه انتخابیه درگز:

مرتضی افسری، حمید رضا الهیاری،احمد پیرزاده ، عبدا...حاتمیان، مسعود رحیم پورجهانی، حسین رمضانی، صمد صادقی، حسین محمد زاده ،علیرضا وظیفه خواه جشن آبادی.

حوزه انتخابیه گناباد و بجستان:

مهران دادگر، مجید دانا، محمد رجایی، غلامرضا صادقی، مهدی طالبی، فاطمه کوه میشی، مهدی مهدیزاده و حسن نجاری

حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار:

غلام اسماعیلی زاده چمن آباد، سیدمحسن امیرکلالی، علیرضا بااطلاع، غلام محمد باغدار، محمدرضا پهلوان نژاد، امیررضا توکلی، حبیب ا... حبیبی، علی اکبر حسن نژاد، جواد زنگنه شهرکی، علی زنگویی، محمدرضا سجادیان، عبدالحمید شهیدی مزرعه شیخ، علی محمددوست، محمود نگهبان سلامی و احمد یزدان پور

حوزه انتخاباتی تربت جام و تایباد:

غلامرضا اسدالهی، غلامرضا اسماعیلی، عبدالحسین بذری، هاشم بهرامی نیا، تقی تقویان، جواد حسن زاده، عباس حسن نژاد سلامی، غلامحسین حقایق، عبدالحسین دهقان، هاشم دهنوی، جلیل رحیمی جهان آبادی، رضا رضاییان، احمد عظیمی، حسین قربانی، حمید رضا کربلایی، علی محمد آبادی، حیدر علی یوسف زاده.

حوزه انتخاباتی چناران و طرقبه شاندیز:

مهدی آگاه، حمید پوررضای طرقبه، محمد دهقانی، عباس رضا زاده مقدم، جواد شهسوار، سید قدیرظریفیان، کاظم عابد حصار، محمود عبدی، محمد عظیمی طرقدری، جواد لیاقت، سید محمود هاشمی نجف آباد.

حوزه انتخاباتی فریمان و سرخس:

ناصر اختیاری، محمد رضا ترکمن چه، علیرضا چوپانی، سید حسین حسینی، خلیل حق شناس، علیرضا داروغه، علی احمد زاهدی محبوب، احمد سجادی، غلامعباس سعیدی، قربانعلی صدایی، سید احسان قاضی زاده هاشمی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا کشت مندی، عبدا... محمد دوست، سید علی مدنی، عباس نیک پور، سید غلامحسین هاشمی نسب.

حوزه انتخاباتی نیشابور:

سید حسین اکرامی، حسین چنارانی، هاجر چنارانی، حسین حسن نژاد مغنی، سید علی حسینی، علی دانشمندی، مهدی رمضانی، معصومه زرندی، حسین سبحانی نیا، هاشم سرایی، رضا شوریابی، علی صائب نیا، علی اصغر صدیقی، مرتضی قربان بیگی، عباسعلی مدیح، علی مروی، غلامحسین مظفری، علی معدنی، عباس یزدی.