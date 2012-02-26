70 هزار نفر مجری انتخابات در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قناعتی شامگاه شنبه در نشست مسئولان روابط عمومیهای استان خوزستان در خصوص انتخابات نهمین دوره انتخابات مجلس شواری اسلامی اظهار کرد: هر دستگاهی که از بیت المال استفاده کند موظف است برای برگزاری باشکوه این انتخابات با متولیان برگزاری آن همکاری مجدانه داشته باشند تا بتوانیم مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.

وی افزود: انتخابات یک کار دسته جمعی است و اگر هر کدام از بخشها یا دستگاه های استان در این خصوص به خوبی به وظیفه خود عمل نکنند نمی توانیم شاهد برگزاری منظم و مورد قبول انتخابات باشیم به همین دلیل انتظار داریم دستگاه های اجرایی استان مشارکت مناسبی در انتخابات داشته باشند.



قناعتی عنوان کرد: 70 هزار نفر مجری برگزاری انتخابات در خوزستان هستند که همگی آنها از بین کارکنان دولت هستند و حتی مدیریت آنها هم سخت است به همین دلیل برگزاری انتخابات بدون مشارکت دستگاه های دولتی سخت است.



وی از نامزدهای انتخاباتی خواست از سیاهنمایی فعالیتها و دستاوردهای دولتهای گذشته خودداری کنند زیرا همه دولتهای بعد از انقلاب عملکرد خوبی داشته اند هر چند برخیها نمره 18 می گیرند و برخی دیگر نمره 10 ولی در کل همه آنها در خدمت نظام بوده اند.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان افزود: ما در همه دولتهای بعد از انقلاب هم ریزش داشته ایم و هم رویش. هر چند رویشها خیلی زیباتر بوده است.



قناعتی به حضور مهاجرانی وزیر دولت اصلاحات در ضیافت پادشاه عربستان اشاره کرد و گفت: مهاجرانی نمک انقلاب و امام خمینی(ره) را خورد ولی نمکدان شکست و حاضر شد برای دریافت 18 میلیون دلار، نظام را به آل سعود بفرشد. اینها پول شایعه سازی علیه نظام را می گیرد و امثال وی از ریزشهای این انقلاب هستند که کسی ناراحت آن نیست.



وی از کلیه مسئولان روابط عمومیهای استان خواست که از تمام توان خود برای ترغیب مردم استفاده کنند و در این خصوص اقدام به تبلیغات محیطی، رسانه ای و الکترونیکی کنند.



قناعتی تاکید کرد: به سه روابط عمومی برتر که اقدام به ترغیب مردم برای حضور در انتخابات کنند جوایز نفسیی اهدا می شود و ما قصد داریم به بهترین شکل دو روز بعد از برگزاری انتخابات از آنها تقدیر کنیم.



رئیس ستاد انتخابات خوزستان به میزان مشارکت مردم در هشت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اشاره کرد و گفت: میانگین حضور مردم در این هشت دوره انتخابات در استان 60 درصد و میزان مشارکت انتخابات اخیر مجلس 54.6 درصد بوده است ولی ما انتظار داریم در این دوره خوزستانی ها رکورد مشارکت اخیر خود را بشکنند.

