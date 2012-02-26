رونمایی از 4 خودروی جدید در سال 91

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، علی علمی در مراسم راه‌اندازی خط تولید خودروی جدید توجوی در گروه صنایع خودروسازی کرمان گفت: برنامه برای تولید 3 تا 5 هزار دستگاه خودروی توجوی در فاز اول دیده شده است، ضمن اینکه موافقت‌های اولیه برای تولید خودروی بعدی گروه JAC چین در کلاس بالاتر صورت گرفته است.

مدیرعامل گروه صنایع خودروسازی کرمان افزود: تا پایان سال جاری مجموع خودروهای تولیدی در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم از 25 هزار دستگاه عبور خواهد کرد، این درحالی است که در بهترین سال تولید این گروه خودروسازی، در زمانی که دوو به دلایل تحریم هنوز بازار ایران را ترک نکرده بود، میزان تولید به 23 هزا ستگاه رسیده بود.

وی تصریح کرد: پاسخگویی به نیاز بازار منطبق با سلایق مشتری و نیز در نظر گرفتن قیمتهای مختلف و در محدوده‌های متنوع از جمله سیاستهای ما بوده است، ضمن اینکه در سال آینده امیدواریم روند رونمایی از خودروهای جدید شتاب بیشتری گیرد و حداقل بتوان 4 محصول جدید را در کرمان موتور، خودروسازان راین و خودروسازان بم، در سال 91 رونمایی کرد.

همچنین در این مراسم، غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی از پروژه‌های اقتصادی منطقه ارگ جدید بم حمایت کرده و امیدوار است که بتوان گام های بزرگی را در راستای توسعه تعاملات تجاری ایران و چین به خصوص در عرصه خودروسازی بردارد.

وی اظهار داشت: دیدگاه مجلس نسبت به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی حاضر در منطقه ارگ جدید بم مثبت است و تلاش داریم که بتوان نیازهای آنها را به بهترین شکل برآورده کرد.

همچنین در ادامه، تکلم زاده، معاون برنامه ریزی استاندار کرمان نیز گفت: ایرانیان اثبات کرده اند که در تمامی زمینه‌ها توانایی های لازم را دارند و در سالهای گذشته توانسته اند پیشرفتهای خوبی را حاصل کنند.

وی اظهار داشت: ایران در زمینه هوا-فضا در ردیف 8 کشور برتر دنیا قرار دارد و نام خود را در باشگاه فضایی به ثبت رسانده است، ضمن اینکه بعد از پرتاب ماهوارهای امید، رصد و نوید، به دنبال پرتاب ماهوارهای جدیدی است.