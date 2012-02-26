به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمیان شنبه در جمع مردم سمنان در مسجد الزهرای این شهر افزود: باید یک خانه تکانی حسابی در عرصه مدیریت کشور بوجود آید.

هاشمیان تصریح کرد: مدیرانی که در کشور، شکم های برآمده از فتح بیت المال را حق خود می دانند باید از عرصه مدیریت حذف شوند.

وی با بیان اینکه ما باید چشمها و گوشهایمان به سمت و سوی رهبر باشد و مردم باید با هوشیاری جریانها و گروهها را بشناسند، گفت: مردم با انتخاب کاندیدای اصلح قلب حضرت ولی عصر (عج) را شاد کنند.

کاندیدای نهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: حسین (ع) چراغ هدایت و سفینه نجات برای اسلام و شریعت بود و بقای اسلام و شیعه در گروی قیام ایشان است.

هاشمیان در پایان اظهار داشت: پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ و مقاومت در جبهه های مختلف درس هایی بود که مردم ایران از عاشورای حسینی آموخته بودند.

سید مهدی هاشمیان کاندیدای اصولگرایی است که با شعار "رستاخیز جهانی، اصلاحات اجتماعی و ولایتمداری" پا به میدان گذاشته و پیش از این در سازمان احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور دارای سمت بوده است.