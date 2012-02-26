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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

هاشمیان:

مدیران بی درد محرومین را درک نمی‌کنند/مدیریت کشور نیازمند یک خانه تکانی است

مدیران بی درد محرومین را درک نمی‌کنند/مدیریت کشور نیازمند یک خانه تکانی است

سمنان-خبرگزاری مهر: نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای سمنان و مهدیشهر گفت: در جامعه کنونی مدیران مرفه در سطوح کشوری وجود دارند که نمی توانند درد محرومین را درک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمیان شنبه در جمع مردم سمنان در مسجد الزهرای این شهر افزود: باید یک خانه تکانی حسابی در عرصه مدیریت کشور بوجود آید.

هاشمیان تصریح کرد: مدیرانی که در کشور، شکم های برآمده از فتح بیت المال را حق خود می دانند باید از عرصه مدیریت حذف شوند.

وی با بیان اینکه ما باید چشمها و گوشهایمان به سمت و سوی رهبر باشد و مردم باید با هوشیاری جریانها و گروهها را بشناسند، گفت: مردم با انتخاب کاندیدای اصلح قلب حضرت ولی عصر (عج) را شاد کنند.

کاندیدای نهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: حسین (ع) چراغ هدایت و سفینه نجات برای اسلام و شریعت بود و بقای اسلام و شیعه در گروی قیام ایشان است.

هاشمیان در پایان اظهار داشت: پیروزی انقلاب و پیروزی در جنگ و مقاومت در جبهه های مختلف درس هایی بود که مردم ایران از عاشورای حسینی آموخته بودند.

سید مهدی هاشمیان کاندیدای اصولگرایی است که با شعار "رستاخیز جهانی، اصلاحات اجتماعی و ولایتمداری"  پا به میدان گذاشته و پیش از این در سازمان احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور دارای سمت بوده است.

کد مطلب 1543562

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