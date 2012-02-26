"نوعدوستی" ویژگی بارز دکتر جهانگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت مقام علمی دکتر محسن جهانگیری شنبه شب ششم اسفندماه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امام علی(ع) می فرمایند کسی که عالمی را تکریم کند در واقع پروردگار را تقدیس و تکریم کرده است. در آیات و روایات مباحث فراوانی درباب تجلیل از علما و دانشمندان ذکر شده است.

وی تصریح کرد: مقام عالم تا جایی است که در روایت داریم نگاه کردن به چهره عالم عبادت است. باید توجه داشت عبادت تنها نماز و روزه و خمس و زکات نیست، در محضر عالم بودن و بهره گیری از او عبادت است. چه خوب است که در کشور به تکریم عالمان بیشتر بپردازیم و رسانه ها نیز بیشتر به این مقوله توجه داشته باشند.

وی در ادامه به ذکر ویژگی های دکتر محسن جهانگیری پرداخت و گفت: از ویژگی های دکتر جهانگیری این است که هم در حوزه وهم در دانشگاه مشغول تحصیل و تدریس بوده اند. غالباً چهره هایی که در این دو حوزه تحصیل و تدریس می کنند مشهور بوده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وی در محضر اساتیدی چون علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی تحصیل کرده که بطور قطع دارای ثمراتی برای ایشان بوده است.

وی با اشاره به اینکه دکتر جهانگیری اشراف و احاطه به عرفان محیی الدین بن عربی دارد و این عارف را به ما و دیگران شناسانده گفت: برخی شخصیتها در سطح دنیا مطرح هستند که اگر بشود این چهره ها را به دنیا عرضه کنیم علاقمندان فراوانی خواهند داشت.

وی تصریح کرد: اولین ویژگی عباد الرحمن، تواضع است. دانشجو تنها علم نمی آموزد بلکه راه و رسم زندگی را از استاد خود فرا می گیرد. باید توجه داشت که حکمت نظری جایگاه والایی دارد اما حکمت عملی جایگاه والاتری دارد و اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه زندگی هر کسی ناشی از تفکر فلسفی اوست گفت: هر اثر هنری اگر پشتوانه فلسفی نداشته باشد راه به جایی نمی برد، آثاری که پشتوانه فکری دارند می توانند ماندگار باشند.

حسینی با اشاره به اینکه دکتر جهانگیری آشنا به تاریخ و فرهنگ معاصر است گفت: نوع دوستی و شاگرد پروری از ویژگی های بارز دکتر جهانگیری است، تا انسان به مردم عشق نداشته باشد نمی تواند چون شمع برای آنها بسوزد.

وی افزود: ایشان همچنین به شعر و شاعری علاقمند است، از نکات دیگر شخصیت ایشان این است که احساس تعهد و مسئولیت به محیط پیرامون دارد.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام دکتر احمدی رئیس سازمان سمت با اشاره به اینکه دکتر جهانگیری دارای سجایای اخلاقی زیادی است گفت: بنده از دکتر جهانگیری تعبد، تشرف، تواضع، ادب و اخلاق آموختم. ایشان تواضع زیادی دارند.

وی تصریح کرد: دکتر جهانگیری ذره ای ریا ندارد. پاکی و صفا از ویژگی های بارز ایشان است. نه تنها او از ابن عربی متأثر است بلکه او از اهل بیت(ع) نیز بسیار تأثیر گرفته است .

وی افزود: امروز متأسفانه برخی اساتید که باید اسوه و تجسم اخلاق باشند به اخلاق پایبند نیستند. دکتر جهانگیری پایبند به وظیفه بوده است. در واقع این ویژگی دینداری و تعبد است، او همان زندگی طلبگی را دارد و اهل اسراف نیست.

احمدی تأکید کرد: جهانگیری عالمی ربانی است که با رفتار خود مردم را به خیر دعوت می کند، سخن او آموزنده است و باید از او حکمت آموخت. او از دین و فلسفه و قرآن آموخته و به کار بسته است.

رئیس سازمان سمت تصریح کرد: دکتر جهانگیری تجسم فضایل اخلاقی است. او تواضع تمام دارد و از اشتهار دوری جسته و به همین دلیل نیز ناشناخته مانده است، او اسوه علم و فضیلت است.