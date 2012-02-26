ملت ایران با حضور حداکثری در انتخابات اتحادخود را به جهان ثابت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد عصر شنبه در شورای اداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اولین انتخابات بعد از فتنه 88 است، اظهار داشت: شبکه های وابسته به غرب و دشمنان انقلاب، سعی در مایوس کردن ملت و کم رنگ کردن حضور آنان در پای صندوق های رای دارند غافل از اینکه ملت ایران با حضور حداکثری خود اتحاد بی بدیل نظام جمهوری اسلامی ایران را به جهان بار دیگر ثابت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان با تبلیغات سوء علیه نظام سعی در مخدوش کردن ذهن ملت ایران دارند، گفت: همه ما موظفیم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرهیز از تهمت زنی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

وی افزود: حضور حداکثری آحاد جامعه در انتخابات به عنوان یک راهبرد، سیاست کلان و رویکرد جدی دولت در دستور کار نظام است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: همکاری مدبرانه مجریان و ناظران شورای نگهبان در استان، اختلافات غیر قابل پیش بینی انتخابات را از بین خواهد برد.

وی با بیان اینکه استان آمادگی کامل را در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارد، گفت: با تدابیر و برنامه ریزی های صورت گرفته، انتخاباتی با شکوه و سالم با رعایت چهار اصل حضور حداکثری مردم، رعایت بی طرفی، عدالت محوری و امانت داری برگزار خواهد شد و با حضور آگاهانه مردم فهیم در پای صندوق های رای، افرادی اصلح و متعهد برای مجلس شورای اسلامی برگزیده خواهند شد.

وی افزود: انتخابات امری ملی است و همه مدیران دستگاه های اجرایی باید در زمینه برگزاری آن همکاری لازم را با برگزار کنندگان انتخابات داشته باشند.

آزاد اظهار داشت: وظیفه همه مسئولان، اجرای قانون و بی طرفی کامل بوده و مردم با حضور پر شور خویش در انتخابات همانند گذشته نسبت به انتخاب نامزد اصلح اقدام خواهند کرد.

وی به خدمتگزاری بیشتر به مردم تاکید کرد و گفت: خدمت رسانی به مردم یکی از اصلی ترین اولویت ها در نظام اسلامی است، بنابراین مسئولان باید نسبت به این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی افزود: باید تصمیم گیری ها در این بخش بگونه ای باشد که قطار رشد و توسعه دولت با نهایت سرعت به مسیر خود ادامه دهد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با تاکید بر اطلاع رسانی از خدمات دولت بیان داشت: استفاده از بستر رسانه برای معرفی خدمات دولت امری ضروری است.

وی با بیان اینکه دشمن با سیاه نمایی و فشارهای سیاسی در صدد ناامید کردن مردم در آستانه انتخابات است، گفت: معرفی عملکرد دولت و کارآمدی نظام و ایجاد نشاط اجتماعی سیاه نمایی های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

وی افزود: اقتدار نظام در گرو ارائه کارآیی و تزریق سرزندگی و نشاط به جامعه علیرغم تهدیدهای خارجی در مقطع کنونی است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این جلسه اظهار داشت: نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه اولین انتخابات ایران پس از تحولات اخیر جهانی است، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: کسانی که رد صلاحیت شدند، نباید صحنه انقلاب را ترک کنند زیرا این موضوع خوشحالی دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

معاون استاندار و رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: 44 نامزد در شش حوزه انتخاباتی استان برای نشستن بر هشت کرسی نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به رقابت می‌ پردازند.

جلال سیاح با بیان اینکه یک هزار و 330 صندوق ثابت و سیار برای جمع آوری آرای مردم سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است، افزود: 25 هزار نفر کار برگزاری انتخابات و جمع آوری آرای مردم در استان را انجام خواهند داد.

وی گفت: مردم غیور و همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان یکبار دیگر با حضور حداکثری خود در 12 اسفند ماه حماسه باشکوهی را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم خواهند زد.