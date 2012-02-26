به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات روز چهارشنبه 10 اسفندماه و در سه وزن 60، 84 و 120 کیلوگرم در سه دور برگزار می شود. پیش از این 39 کشتی گیر مجوز حضور در این رقابتها را به دست آورده بودند و به نظر می رسد پس از مسابقات روز چهارشنبه سه کشتی گیر برتر برای حضور در جام تختی انتخاب شوند.

بر این اساس، در وزن 60 کیلوگرم در دور اول عباس دباغی به مصاف فرزاد جعفری می رود، برنده این دیدار در دور دوم به مصاف آرش دنگسرکی می رود و فرد پیروز با مسعود محمودی مسابقه می دهد.

بر این اساس، در وزن 84 کیلوگرم در دور اول احسان امینی با حامد تاتاری مسابقه می دهد، برنده این مسابقه به دیدار رضا بیات می رود و فرد پیروز با صابر امامقلی پور مصاف می دهد.

همچنین در وزن 120 کیلوگرم در دور اول کمیل قاسمی به مصاف ساجد جلالی می رود و برنده این دیدار در دور دوم به مصاف یزدان حق شناس می رود تا فرد پیروز این مسابقه در دور سوم به مصاف اصغرلاغری برود.

سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی به عنوان جایزه بزرگ فیلا و مرحله دوم انتخابی تیم ملی روزهای 19 تا 21 اسفندماه در تهران برگزار می شود.