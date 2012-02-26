به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست این مسابقات که با حضور 60 کشتی گیر داخلی و کشتی گیرانی از کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و گرجستان در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان قم برگزارشد، محمد فقیری کشتی گیر کهنه کار تهرانی به مقام قهرمانی وزن 55 کیلوگرم رسید.

علی محمدی در حالی که امید نوروزی قهرمان جهان که در این مسابقات در یک وزن بالاتر به میدان رفته بود بروی تشک حاضر شد اما به احترام کسوت با وی مبارزه نکرد، قهرمان وزن 66 کیلوگرم شد و محمدرضا اکبری نیز به مقام قهرمانی وزن 96 کیلوگرم رسید. یک نشان نقره و چهار برنز روز نخست نیز به کشتی گیران خارجی حاضر در این رقابتها رسید. اسامی فرنگی کاران برتر سه وزن نخست به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

1- محمد فقیری (ایران) 2- شیرزاد بهشتی طلا (ایران) 3- سامان عبدولی (ایران) و مهرداد مردانی (ایران) 5- آلمات آیوشوف (قزاقستان) و اسخات کودیبرگینوف (قزاقستان)

66 کیلوگرم:

1- علی محمدی (ایران) 2- امید نوروزی (ایران) 3- سیران سیمونیان (ارمنستان) و مارادی ابولادزه (گرجستان) 5- بی بیت نوگومانوف (قزاقستان) و آزاد علی‌یف (آذربایجان)

96 کیلوگرم:

1- محمدرضا اکبری (ایران) 2- ایلکر گنل (ترکیه) 3- میخائیل کاجایا (گرجستان) و یرلان ایسکاکوف (قزاقستان) 5- ابوذر علیاری (ایران) و مهرداد بایندر (ایران)



رقابتهای چهار وزن دوم و پایانی این مسابقات که در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان قم در حال برگزاری است، از ظهر امروزیکشنبه آغاز می شود.