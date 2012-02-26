رئیس هیئت گلف گیلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری مجمع انتخابات در گیلان خاکزاد با کسب 14 رای از مجموع 14 رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت گلف استان منصوب شد.

نخستین باشگاه گلف جهان در سال ۱۷۵۴ میلادی در سنت اندروز اسکاتلند انگلیس آغاز بکار کرد، در ایران گلف از سال ۱۹۲۴ میلادی شروع شد و تا زمان ملی شدن صنعت نفت هیچ ایرانی در باشگاههای گلف کشور عضو نبود بعد از ملی شدن صنعت نفت ایرانی ها به بازی گلف پرداختند.

بازی گلف به دلایل بسیاری پرطرفدارترین بازی در دنیاست، مبتدیان نیز در هر گروه سنی که باشند به اندازه پیشکسوتان از این بازی لذت می برند.

همزمان با ورود اتباع خارجی با هدف کشف و استخراج نفت در مناطق نفت خیز جنوب کشور این ورزش نیز وارد ایران شد تا قبل از ملی شدن نفت هیچ ایران راهی به این بازی نداشت و بازی گلف در دست خارجیان بود.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی تمامی علاقمندان بدون هیچگونه محدودیتی بازی گلف را آغاز کردند و این علاقمندی باعث شد تا تشکیلات ورزش گلف کشور از اردیبهشت ۱۳۷۰ در قالب یک کمیته آغاز بکار کرده و با توسعه فعالیتهای خود در فاصله کوتاهی بطور رسمی به عنوان فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

این فدراسیون در سال ۱۹۹۶ میلادی به عضویت شورای جهانی گلف در سالهای اخیر با کنفدراسیون گلف آسیا و اقیانوسیه نیز مرتبط شده است.

در حال حاضر شهرهای تهران، خراسان، قم، اهواز، آبادان، مسجد سلیمان، ماهشهر، اصفهان و شیراز دارای هیئتهای ورزشی فعال هستند و همه ساله مسابقات گوناگونی در سطوح مختلف برگزار می شود.

زمین استاندارد گلف دارای ۱۸ حفره است، فاصله حفره های از نقطه شروع و از یکدیگر متفاوت بوده و بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ یارد متغیر است که در این فواصل موانع گوناگونی از قبیل موانع آبی، شنزار و چمنزار های بلند و پرپشت طراحی و گنجانده شده است.