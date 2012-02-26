پیروزی قاطع چلسی و منچسترسیتی/ نیوکاسل متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی که در چند بازی اخیر نتایج ضعیفی گرفته و در لیگ قهرمانان هم مغلوب ناپولی شده بود این بار موفق شد با نتایج قاطع 3 بر صفر میهمان خود بولتون را از پیش رو بردارد.

شاگردان روبرتو مانچینی نیز در حضور بیش از 46 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد با همین نتیجه از سد بلکبرن گذشتند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کردند. نیوکاسل نیز با تساوی 2-2 مقابل ولوز متوقف شد تا به رده ششم سقوط کند. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* چلسی 3 – بولتون صفر

گل‌ها: داوید لوئیز (47)، دیدیه دروگبا (61)، فرانک لمپارد (79)

* نیوکاسل 2 – ولوز 2

گل‌ها: پاپیس سیسه (6)، یوناس گوتیرس (18) برای نیوکاسل و متیو ژارویس (50)، کوین دویل (66) برای ولوز

* وست بروم 4 – ساندرلند صفر

گل‌ها: پیتر اودموینگی (3، 49)، جیمز موریسون (41)، کیث اندروز (90)

* ویگان صفر – استون ویلا صفر



* کوئینزپارک رنجرز صفر – فولام یک

گل: پاول پوگربنیاک (7)

اخراج: سامبا دیاکیته (33) از رنجرز

* منچسترسیتی 3 – بلکبرن صفر

گل‌ها: ماریو بالوتلی (30)، سرخیو آگوئرو (52)، ادین ژکو (81)

در ادامه این رقابتها امشب سه دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* آرسنال – تاتنهام

* نورویچ سیتی – منچستریونایتد

* استوک سیتی – سوانسی سیتی



جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 63 امتیاز

2- منچستریونایتد 58 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- تاتنهام 53 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- چلسی 46 امتیاز

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18- بلکبرن 21 امتیاز

19- بولتون 20 امتیاز – تفاضل گل 25-

20- ویگان 20 امتیاز – تفاضل گل 27-