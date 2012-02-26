گیلان 110 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

یحیی مسروری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به قابلیتهای استان در بهره مندی از رشته گلف اظهار امیدواری کرد: با توانایی های موجود در استان تا سال آینده بتوان میزبان پایگاه گلف کشور شد و نقش قابل توجهی در توسعه و رونق این رشته ورزشی انجام داد.

وی همچنین با اشاره به گردشگرپذیر بودن شهرستانهای لاهیجان، انزلی و آستارا اظهارداشت: با وجود قابلیتهای بالقوه در جاذبه های توریستی استان، گیلان می تواند پایگاه برگزاری مسابقات گلف در سطح کشور شود.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان گفت: در نخستین دوره حضور ورزشکاران گلف استان در بازی های مینی گلف، گیلان توانست مقام چهارم کشوری را به خود اختصاص و به بازی های تیم ملی نیز دعوت شود.

وی تصریح کرد: با وجود شایستگی های جوانان گیلانی، ایجاد امکانات مورد نیاز و اختصاص زمین برای آماده سازی زمین استاندارد گلف در استان، ورزشکاران این رشته می توانند در سطوح قهرمانی و حرفه ای، آسیایی و جهانی و در سطوح بین المللی با همه توانمندی ها حضور یابند.

مسروری در ادامه از مسئولان فدراسیون گلف کشور خواست تا در سال آینده بخشی از سهمیه های برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری آموزش گلف را به گیلان اختصاص دهند.