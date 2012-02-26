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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۴

مسروری:

گیلان 110 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

گیلان 110 هزار ورزشکار سازمان یافته دارد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون مدیرکل ورزش و جوانان گیلان از وجود 110 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان خبر داد.

یحیی مسروری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به قابلیتهای استان در بهره مندی از رشته گلف اظهار امیدواری کرد: با توانایی های موجود در استان تا سال آینده بتوان میزبان پایگاه گلف کشور شد و نقش قابل توجهی در توسعه و رونق این رشته ورزشی انجام داد.

وی همچنین با اشاره به گردشگرپذیر بودن شهرستانهای لاهیجان، انزلی و آستارا اظهارداشت: با وجود قابلیتهای بالقوه در جاذبه های توریستی استان، گیلان می تواند پایگاه برگزاری مسابقات گلف در سطح کشور شود.

معاون مدیرکل ورزش و جوانان گفت: در نخستین دوره حضور ورزشکاران گلف استان در بازی های مینی گلف، گیلان توانست مقام چهارم کشوری را به خود اختصاص و به بازی های تیم ملی نیز دعوت شود.

وی تصریح کرد: با وجود شایستگی های جوانان گیلانی، ایجاد امکانات مورد نیاز و اختصاص زمین برای آماده سازی زمین استاندارد گلف در استان، ورزشکاران این رشته می توانند در سطوح قهرمانی و حرفه ای، آسیایی و جهانی و در سطوح بین المللی با همه توانمندی ها حضور یابند.

مسروری در ادامه از مسئولان فدراسیون گلف کشور خواست تا در سال آینده بخشی از سهمیه های برگزاری کلاسهای داوری و مربیگری آموزش گلف را به گیلان اختصاص دهند.

کد مطلب 1543575

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