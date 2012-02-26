فینال زودهنگام لیگ برتر والیبال در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پرمهره کاله مازندران، که در دیدار رفت در کرج تیم سایپا البرز را در خانه اش شکست داده بود مصمم به شکست صدرنشین لیگ برتر در آمل است.



دیدار حساس دو تیم کاله مازندران و سایپا البرز، از ساعت 17عصر یکشنبه در سالن ورزشی پیامبراعظم (ص) آمل برگزار می شود.



تیم کاله مازندران که تا پایان هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور با اختلاف سه امتیاز نسبی با سایپا البرز با 59 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد، این فرصت را دارد تا در آخرین دیدار این فصل لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور صدرنشینی را از میمهان خود پس بگیرد.



تیم کاله مازندران که با ستاره های نامدار خود از جمله علیرضا نادی، حمزه زرینی، فرهاد نظری افشار و عادل غلامی و میر سعید معروف در هفته های گذشته عملکرد قابل قبولی داشته درصدد است تا با حمایت پرشور هواداران خود در آمل، با اقتدار پای در مرحله حذفی مسابقات بگذارد.



البته پیروزی روز یکشنبه کاله مازندران، بیش از همه هواداران پرشور این تیم را در آمل خوشحال خواهد کرد و آنان را به بازی معوقه لیگ برابر پیکان تهران در خانه امیدوار تر می کند.



در آن سوی میدان تیم همیشه مدعی سایپا البرز با فرهاد نفرزاده سرمربی مازندرانی پر تجربه و موفق خود و حضور ملی پوشان و بازیکنان جوان درصدد جبران شکست دیدار رفت در آمل خواهند بود.



دو تیم در شرایطی در هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف هم خواهند رفت که پیروزی هریک از دو تیم موقعیت آنان را در جدول تضمین خواهد کرد.



به هرحال باید دید تفکرات بهروزعطایی در تیم کاله مازندران عیار ستاره های نامدار والیبال ایران چقدر می ارزد و می توانند در بازی حساس امروز برای این تیم کارساز شوند، یا ستاره های ملی پوش روبه کم سویی پیش می روند.



کاله مازندران، در پایان هفته پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با انجام 24 مسابقه، 21 پیروزی و سه شکست با کسب 59 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.



تیم سایپا البرز با این تعداد بازی، با 62 امتیاز در صدرجدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.



فدراسیون والیبال برای بازی حساس دو تیم امیدوار حاتمی را برای نظارت بازی به آمل خواهد فرستاد.



گنجایش اندک سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل که فقط ظرفیت پذیرفتن حدود دو هزارنفر را دارد، به نظر می رسد روز یکشنبه مانعی برای حضور هواداران انبوه این تیم شود و بی شک این مسئله، سبب بیرون ماندن انبوه جمعیت شود.