تشکیل جامعه ورزشی گلف در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، حکیم ایمانی تشکیل جمعیت ورزشی گلف را تنها راه جلب توجه و جذب حمایت از مسئولان دانست و افزود: در صورت افزایش تقاضا برای ایجاد زیرساختهای لازم مسئولان استانی و کشوری زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه و گسترش آن را فراهم خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این رشته ورزشی برای نخستین بار در گیلان فعالیتش را آغاز کرده و خوشبختانه در مدت کوتاهی کارنامه درخشانی از خود ارائه داده است.

دبیر و نماینده رئیس فدراسیون گلف کشور گفت: فدارسیون گلف با نگاهی ویژه به قابلیتهای گیلان و توانمندیهای جوانان برای حمایت ازاین ورزش درسطح استان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری های رئیس هیئت گلف استان و تعامل با نماینده روسای هیئتهای ورزشی شهرستانها، این رشته ورزشی بتواند فعالیت خود را در سطح شهرستانهای استان نیز آغاز کند.

ایمانی با اشاره به اقلیم و طبیعت گیلان و بهره مندی بهینه از این نعمت خدادادی افزود: کمتر استانی در سطح کشور از طبیعت همیشه سرسبز برخوردار است به گونه ای که تنها برای آبیاری کردن زمین چمن گلف در برخی استانها هزینه های چند صد هزار تومانی برای هر روز هزینه می شود اما با وجود طبیعت ناب، بکر و قابلیت توریستی گیلان، این استان می تواند سرمنشا توسعه و گسترش این رشته ورزشی در کشور باشد.

وی در ادامه با اشاره به مقبولیت این رشته ورزشی برای تمامی اقشار و گروههای سنی گفت: طبق برآوردها استقبال بخش خصوصی در سرمایه گذاری در ورزش گلف دارای توجیه اقتصادی است و می تواند بستر رونق اشتغال و شکوفایی اقتصادی و افزایش توریست پذیری در استان باشد.

دبیر و نماینده رئیس فدراسیون گلف کشور اظهارامیدواری کرد: با همت و تلاش و همکاری مسئولان این رشته ورزشی نیز بتواند همانند سایر رشته ها در مجامع ملی و فرا ملی بدرخشد.