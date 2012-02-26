64 نقطه برای تبلیغات نامزدهای مجلس در آمل اختصاص یافت

احمد امیرسلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر توسط شهرداری آمل نصب و به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان نمایندگی مجلس در این شهر قرار داده شد.



وی با بیان اینکه تعداد 64 تابلوی تبلیغاتی توسط شهرداری در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده است، افزود: نمادهای تبلیغاتی از جنس کاغذ بوده که پس از برگزاری انتخابات می توان آنها را بازیافت کرد.



شهردار آمل با اشاره به اینکه این شهرداری برای ایجاد فضا سازی لازم و در اختیارگذاشتن عادلانه محیط های تبلیغاتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد، تصریح کرد: مجموعه شهرداری آمل اً مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه رونق بخشیدن به مسئله انتخابات عمل می کند و این شهرداری از هیچ دسته و یا گروه سیاسی خاصی حمایت نخواهد کرد.



امیرسلیمانی تاکید کرد: شهرداری آمل در بحث چسباندن پوستر و بنرهای تبلیغاتی از هیچ دسته و یا گروه خاص سیاسی حمایت نمی کند و تنها فضا را برای تبلیغات تمامی گروههای سیاسی به بهترین شکل فراهم کرده است.



وی از داوطلبان نمایندگی مجلس و طرفداران آنان خواست تا صرفا مکانهای تعیین شده از سوی شهرداری را برای تبلیغات انتخاب کنند چرا که نصب عکس درمکان های تعیین نشده باعث به بارآوردن هزینه های مالی به شهرداری برای نظافت اماکن عمومی شهری خواهد شد.



شهردار آمل در ادامه با بیان اینکه انتخابات از مظاهر اقتدار ملی بوده و همواره موجب تحکیم و پیشبرد اهداف نظام می شود، افزود: باید نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند گام برداشته و با تعامل و همدلی و بی طرفی کامل ، امانتداران خوبی برای مردم ولایتمدار شهرستان آمل بود.



امیرسلیمانی ابراز امیدواری کرد: در انتخابات 12 اسفند با زمینه سازی حضور گسترده مردم در این روز سرنوشت ساز، چشم فتنه و دشمنان کور شود.



چهار داوطلب نمایندگی مجلس در شهرستان حدود 400 هزار نفری آمل برای کسب یک کرسی مجلس نهم با هم رقابت می کنند.