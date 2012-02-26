عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا

-دولت آلمان بر خروج یونان از منطقه یورو تاکید کرد.

-اعتصاب کارکنان فرودگاه فرانکفورت آلمان تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

آمریکا

-برزیل خواستار ایجاد اصلاحات در صندوق بین المللی پول شد.

-هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود عازم مغرب شد.

-مردم آمریکا در اعتراض به فروش مواد مخدر تظاهرات کردند.

آسیا

-قرقیزستان از امکان بسته شدن پایگاه هوایی روسیه در این کشور خبر داد.

-طالبان از سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در شمال غرب پاکستان خبر داد.

-در پی کشته شدن دو نظامی آمریکا در افغانستان دولت انگلیس تمام مشاوران و مربیان خود را از وزارتخانه و نهادهای دولتی این کشور فرا خواند.

-تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان در اعتراض به اهانت به مقدسات اسلام همچنان ادامه دارد.

خاورمیانه

-ترکیه از شرکت در کنفرانس بین المللی دفاع از قدس که از امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، خبر داد.