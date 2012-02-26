  1. بین الملل
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل رسانه ها به شرح زیر است.

اروپا

-دولت آلمان بر خروج یونان از منطقه یورو تاکید کرد.

-اعتصاب کارکنان فرودگاه فرانکفورت آلمان تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

آمریکا

-برزیل خواستار ایجاد اصلاحات در صندوق بین المللی پول شد.

-هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در آخرین مرحله سفر آفریقایی خود عازم مغرب شد.

-مردم آمریکا در اعتراض به فروش مواد مخدر تظاهرات کردند.

آسیا

-قرقیزستان از امکان بسته شدن پایگاه هوایی روسیه در این کشور خبر داد.

-طالبان از سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در شمال غرب پاکستان خبر داد.

-در پی کشته شدن دو نظامی آمریکا در افغانستان دولت انگلیس تمام مشاوران و مربیان خود را از وزارتخانه و نهادهای دولتی این کشور فرا خواند.

-تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان در اعتراض به اهانت به مقدسات اسلام همچنان ادامه دارد.

خاورمیانه

-ترکیه از شرکت در کنفرانس بین المللی دفاع از قدس که از امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز می شود، خبر داد.

کد مطلب 1543583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها