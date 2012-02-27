مریم طراق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه استفاده از دخانیات به ویژه قلیان به یکی از تفریحات جوانان در اماکن عمومی و تفریحی تبدیل شده است و این گروه سنی بدون توجه به آثار زیانبار سلامت و روانی مصرف این مواد، باعث ایجاد تشویش و نگرانی در خانواده ها می شوند.

وی ادامه داد: مصرف دخانیات و قلیان در اماکن عمومی و هنگام استفاده خانواده ها از این اماکن باعث ایجاد استرهای روحی و فکری شده و امنیت روانی خانواده ها را برای استفاده از این اماکن به خطر می اندازد.



این روانشناس با اعلام اینکه خانواده نقش مستقیمی در کنترل فرزندان دارد تاکید کرد: هنگامی که اعتماد خانواده ها نسبت به حضور جوانان در اماکن عمومی کم شود، ممکن است فرزند بیشتر در کنترل و زیر ذره بین خانواده قرار گرفته و برای تفریح و استفاده از اماکن عمومی مانند فضای سبز با محدودیت مواجه شود.

طراق افزود: خوشبختانه درصد کمی از جوانان مصرف کننده قلیان در اماکن عمومی هستند. با این حال دستگاههای مسئول نیز باید از استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی براساس قانون جلوگیری کرده و امنیت روانی خانواده ها را تامین کنند.



