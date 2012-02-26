مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه کشور

ایران :

با طرح جدید سرعت بخشیدن به انتقال ارزی تحقق می یابد؛ کاهش چشمگیر نرخ ارز در روزهای آینده

مردم در وضعیت های اضطراری با شماره 147 تماس بگیرند؛ استقرار هلیکوپترهای امداد در 9 نقطه کشور

در همه پرسی امروز رقم می خورد؛ روز سرنوشت ساز قانون اساسی سوریه

تفاهم:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: اقتصاد ایران جزو 20 اقتصاد برتر دنیاست

دانش جعفری و نهاوندیان: بودجه سال 91 شفاف نیست

از سوی وزارت ارشاد اسلامی ابلاغ شد؛ تعرفه جدید نرخ آگهی های دولتی در مطبوعات



تهران امروز:

پوتین افشا کرد: پشت پرده بهانه هسته ای غرب علیه ایران

کدخدایی تصمیم جدید احمدی نژاد را مغایر نظریه شورای نگهبان دانست؛ مخالفت با تشکیل هیئت دولتی قانون اساسی

درخواست استعفای وزیران اقتصادی

جام جم :

اخراج؛ مجازات سرقت از پایان نامه ها

آرایش ائتلاف ها در انتخابات نهم

رشد تجارت غیر نفتی ایران

جوان:

با امضای بیانیه مشترک صورت گرفت؛ اعلام حضور 15000 نخبه جامعه پزشکی در انتخابات 12 اسفند

تداوم تظاهرات افغان ها علیه قرآن سوزی برای پنجمین روز متوالی

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: رد صلاحیت 5 نماینده مرتبط با فساد بانکی



حمایت:

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به "حمایت": حضور نامزدها در رسانه ملی قانونی نبود

ناتوانی سازمان ملل در استیفای حقوق قربانیان ترور

نفت ایران در آسیا گران شد



خراسان:

گمانه ها درباره رای آوری فهرست های انتخاباتی

2 مسئول در سازمان حج و زیارت خبر دادند: افزایش سهمیه عمره و اعزام اولویت های جدید در 5 سال آینده

وزیر اقتصاد: یارانه اسفند به شرط اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی افزایش می یابد



دنیای اقتصاد:

آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر کرد؛ ایران، غرب و روسیه واکنش نشان دادند، بازتاب گزارش هسته ای جدید

نگاه بخش خصوصی به بودجه سال آینده

راهکار جایگزین برای کنترل نرخ سود بانکی



شرق:

مخالفت شورای نگهبان با یک اقدام رئیس جمهوری

وعده "انفجار بمب ناباوری طی چند روز آینده" میان تحریم کنندگان؛ رحیمی: تحریم ها را دور می زنیم

بوی بهار در بازار سکه و ارز؛ دلار 1940 تومان؛ سکه 821 هزار تومان



فرهیختگان:

کدخدایی با اشاره به انتخابات: هیچکس اجازه دخالت ندارد

وعده ها محقق نشد؛ آزادراه تهران- شمال به نوروز امسال هم نمی رسد

شرط دولت برای افزایش یارانه های نقدی



قدس:

آمریکا به دنبال آزادسازی ذخایر استراتژیک؛ سلاح نفتی ایران به هدف زد

اعتراضها 5 روزه شد؛ ادامه فریاد مرگ بر آمریکا در افغانستان

قدس بررسی می کند؛ آرامش مسکن در بهار 91



کیهان:

اجلاس مشترک قدرت های استکباری و دیکتاتورهای عرب؛ "کمپ تونس"! این بار علیه سوریه

عرضه 5 کالای اساسی در سبد نوروزی کارمندان

وزیر خزانه داری آمریکا: قطع صادرات نفت ایران به اروپا ضربه سنگینی به اقتصاد جهان وارد می کند



گسترش:

گام بزرگ ایران؛ هدف گذاری 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در سال 91

قزاقستان در معدن طلای ساری گونی ایران؛ غول های معدنی آسیا به هم رسیدند

نماینده دائم ایران در NPT: توافق، شرط بازدید از پارچین

ملت ما:

مجلس مقتدر از نگاه نامزدهای انتخاباتی جبهه ایستادگی

پاسخ علی مطهری به سخنان پناهیان؛ نمی توانم درباره انحراف در تفسیر ولایت فقیه سکوت کنم

تداوم اعتراض افغان ها علیه بی حرمتی به قرآن

وطن امروز:

با انتشار بیانیه ای صورت گرفت؛ تاکید 15 هزار استاد دانشگاههایی علوم پزشکی بر حضور مردم در انتخابات مجلس

چرا امیر ارجمند به نشست ضد انقلاب در استکهلم نرفت؟ این کنفرانس های مشکوک!

سید حسن نصرالله در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت: تفکر صهیونیستی دنیا را به جنگ ادیان می کشاند

همشهری:

پیامدهای تحریم نفتی ایران آشکار شد؛ بحران انرژی در اروپا و آمریکا

خبر خوش برای نیروهای شرکتی نفت

قالیباف در همایش "شهرداری به منزله نهاد اجتماعی": طرح تفصیلی تهران از اول فروردین اجرا می شود