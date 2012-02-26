چرخه تسهیلات بانکی ساماندهی شود/ ایجاد 52 هزار شغل در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان با تاکید بر رفع مشکلات مردم در چنین جلساتی، اظهار داشت: مدیران نباید انتظار داشته باشند که در این جلسات مشکلات مطرح نشود و نقد عملکرد دستگاههای اجرایی و مدیران در چنین جلساتی ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد اشتغال پایدار، بیان داشت: با وجود اینکه طی سال جاری 52 هزار شغل در استان هرمزگان ایجاد شده و در زمینه مشاغل خانگی نیز تسهیلات خوبی پرداخت شده است اما مهمترین وظیفه مدیران دستگاههای اجرای هرمزگان ایجاد اشتغال مستمر و پایدار است تا دغدغه خانواده ها برای آینده شغلی خود نیز رفع شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر بهبود فضای کسب و کار در هرمزگان، عنوان کرد: باید با تلاشی همه جانبه از تمامی ظرفیتهای هرمزگان در راستای اشتغالزایی استفاده کرد که در این راستا توجه به شهرکهای صنعتی، ناوگان حمل و نقل، زمینهای قابل استفاده برای کشاورزی، صنایع کوچک، خانگی و همچنین مناطق آزاد ظرفیتهای بسیاری خوبی برای ایجاد اشتغال هستند که باید به آنها توجه کرد.

بهره برداری شهرک حمل و نقل در سال 91

عزیزی ادامه داد: به عنوان مثال شهرک حمل و نقل استان هرمزگان که باید در سال 91 به بهره برداری برسد دارای ظرفیتی برای خدمات رسانی به شش هزار کامیون است که نیاز به خدمات جانبی دارند و از این فرصت می توان به خوبی برای اشتغالزایی استفاده کرد.

اصلاح چرخه دریافت مجوز و تسهیلات اشتغالزایی

وی افزود: مشکل چرخه بسیار پیچیده دریافت مجوز و تسهیلات اشتغالزایی باید هرچه زودتر ساماندهی شود تا بسیاری از افراد متقاضی ایجاد اشتغال مدتها منتظر دریافت تسهیلات نمانند.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: در حالیکه در استان هرمزگان مشکل اشتغال وجود دارد برخی افراد با سودجویی از این فرصت اقدام به قاچاق کالا می کنند که باید به صورت قاطع با قاچاقچیان برخورد کرد.

عزیزی تاکید کرد: قاچاق کالا به فضای تولید در کشور آسیب وارد می کند و برای رونق گرفتن تولید در کشور راهی به جز مبارزه با قاچاق وجود ندارد و باید با این پدیده آسیب زننده مقابله کرد.

وی به فرهنگ سازی در زمینه کار اشاره کرد و بیان داشت: باید بهبود آموزشهای فنی و حرفه ای، توسعه آموزشها و پیشرفت در مهارت در دستور کار قرار بگیرد و برای تغییر فرهنگ کار در جامعه نیز باید برنامه ریزی شود.

استاندار هرمزگان مناطق آزاد را فرصتهای خوبی برای اشتغالزایی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از افراد غیر ایرانی در مناطق آزاد قشم و کیش مشغول به کار هستند و شایسته نیست برای هموطنان ما در این مناطق شغل وجود نداشته باشد که باید روی این مسئله نیز برنامه ریزی شود.

عزیزی در ادامه به مسئولان بانکها توصیه کرد تنها به فکر سودآوری بانک خود نباشند و افزود: اگر سودآوری بانکها ایجاد اشتغال را در پی نداشته باشد ما به واقع ضرر کرده ایم چون هدف اصلی باید سرمایه گذاری روی نیروهای انسانی و ایجاد اشتغال باشد.